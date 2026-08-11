Tráfico y seguridad ciudadana concentran la mayoría de las intervenciones policiales en les Penyes de la Vall

Finalizadas les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó y con la ciudad volviendo a la normalidad, la concejalía de Seguridad Ciudadana ha hecho balance de las incidencias que han requerido presencia policial entre los días 2 y 9 de agosto. Unas cifras que, según destaca el edil responsable del área, Javier Ferreres, se han visto reducidas respecto a años anteriores, «hemos tenido unas fiestas más tranquilas».

Reconoce que una de las razones de esa disminución de las actuaciones puede haber sido que ha habido menos días de celebración, tras suspenderse los actos previstos para el primer viernes y sábado, porque el incendio forestal declarado en el municipio el 25 de julio todavía no estaba controlado y varias localidades mantenían vecinos evacuados.

El domingo, la programación recuperó su dinámica habitual y con ella, el dispositivo de vigilancia y seguridad de la Policía Local, que en una semana ha contabilizado 450 incidencias.

Las más numerosas han sido las relacionadas con infracciones de tráfico, con la imposición de 88 sanciones. Los delitos o alteraciones de la seguridad ciudadana ocupan el segundo lugar, al motivar 58 denuncias. El tercer lugar de esta particular clasificación le corresponde a los servicios relacionados con molestias vecinales, con 53 actuaciones.

Servicios programados

No todo han sido gestiones relacionadas con la comisión de actos delictivos o comportamientos incívicos, porque 47 de las acciones realizadas por los agentes han tenido que ver con servicios de colaboración con actos festivos, como sería el caso del encierro de cerriles del día 8, con 17 policías movilizados. El total de agentes en activo ese día alcanzó los 40.

Dentro de la misma semana de les Penyes se han realizado servicios humanitarios (del tipo de personas extraviadas o indispuestas, por citar un ejemplo), que han sido 36, u otros vinculados con el bienestar animal (31).

Durante esos días se han asistido 17 siniestros viales, 11 requerimientos judiciales y 17 controles de establecimientos (entre ellos casales), además de 16 servicios de emergencias.

El concejal de Policía Local, Javier Ferreres, incide en que aparte de la reducción de los días de fiestas, «en general han sigo mucho más tranquilas». El Ayuntamiento, como en ediciones anteriores, ha hecho «un esfuerzo en materia de seguridad ciudadana» y se ha mantenido el refuerzo policial, con el apoyo de Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil».

Ha querido hacer especial mención al hecho de que durante la semana anterior, como consecuencia del incendio «la policía local ya hizo un sobreesfuerzo para atender y dar respuesta a la emergencia», lo que «no ha menoscabado el servicio durante les Penyes», por lo que ha reconocido ese compromiso de los agentes a la hora de dar respuesta a un momento crítico.

Balance sanitario

También se ha realizado balance por parte del servicio sanitario desplegado para atender los actos taurinos, mayoritarios en les Penyes. Por el botiquín han pasado este año 65 personas.

Equipo sanitario especial movilizado con motivo del encierro de cerriles de Espartaco del sábado 8 de agosto en la Vall d'Uixó. / Mònica Mira

A las dos cogidas que se registraron el sábado después del encierro, durante la exhibición de los cerriles de Espartaco, que requirieron de traslado al hospital, de los que las víctimas se recuperan de forma favorable, según las últimas informaciones; y una tercera cogida de menor gravedad, el resto de asistencias han sido de lo más diversas. La mayoría por heridas o erosiones provocadas por caídas o tropezones, con un total de 37.

Hasta 17 personas han sido atendidas por heridas provocadas al meter la mano en los bidones donde las peñas mantienen fresca la bebida, los sanitarios denominan irónicamente estos servicios como 'agarraes de quinto'

Los servicios médicos han atendido ocho contusiones y seis lesiones del tipo esguince, luxación o fractura, aunque de todas las heridas, llama la atención un dato curioso, común en estos festejos y que los sanitarios, de manera irónica, denominan como agarraes de quinto, que no son más que cortes provocados al meter la mano en los bidones donde las peñas mantienen frescas las bebidas que consumen durante las largas y calurosas jornadas taurinas en la plaza del Mercado, en total han sido 17 los atendidos por esta razón.

Otro dato curioso es el que establece el día en el que más atenciones se realizaron, el domingo, con un total de 18 asistencias, 13 durante las exhibiciones correspondientes con el concurso de ganaderías, con la exhibición de las reses de Fernando Machancoses, y cinco en la Nit Taurina.

En cuanto a los encierros diarios, el que más accidentados acumuló fue el del día 8, el de los cerriles de Espartaco, con siete personas, entre las que se encuentra uno de los corneados y un aficionado de Albacete que sufrió un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de consciencia, pero que motivó su traslado al Hospital para descartar problemas mayores.

El día más tranquilo desde el punto de vista sanitario fue el jueves, con un atendido en el encierro de Germans Colomer y cuatro en la tarde de concurso de Eulogio Mateo. El único acto taurino en el que no hubo ninguna asistencia fue el encierro de Hermanos Guillamón del lunes.