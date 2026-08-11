Una emprendedora del Alto Palancia gana un premio con un proyecto que convierte la harina en una oportunidad para el mundo rural

¿Sabemos realmente de dónde viene lo que comemos? Esa desconexión entre consumidores y sistemas alimentarios está en el origen de Harinas ERA, el proyecto con el que Almudena Monzó quiere recuperar cultura alimentaria y generar nuevas oportunidades en el Alto Palancia.

La iniciativa acaba de ser reconocida con el primer premio del XI Concurso FECAP Emprende 2026, organizado por la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia (FECAP) dentro del proyecto SinergiaCrece FECAP. El galardón, dotado con 1.000 euros, permitirá a la emprendedora seguir impulsando y consolidando su propuesta empresarial.

Harinas ERA nace en el Alto Palancia como un proyecto de transformación agroalimentaria basado en la molienda y comercialización de harinas de calidad. Su planteamiento busca acercar a las personas al origen de los alimentos y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo del medio rural.

Este proyecto empresarial situado en Altura parte de una realidad concreta: la creciente distancia entre los consumidores y los sistemas alimentarios ha reducido el conocimiento sobre la procedencia de lo que comemos y ha restado protagonismo a actividades históricamente vinculadas al entorno rural.

Una actividad tradicional con una nueva orientación

Harinas ERA se desarrolla sobre una base productiva ya existente en la comarca, a la que se ha dotado de una nueva orientación estratégica. La propuesta combina la producción de harina con una visión que incorpora desarrollo local, cultura alimentaria y divulgación, adaptando una actividad tradicional a las necesidades actuales del mercado.

Harinas ERA, de Almudena Monzó, gana el XI Concurso FECAP Emprende 2026. / Harinas Era

Ese planteamiento ha sido uno de los aspectos valorados por el jurado del Concurso FECAP Emprende 2026, que ha destacado de la iniciativa su sólido planteamiento empresarial, su apuesta por la sostenibilidad y la innovación, su compromiso con el territorio y su potencial de crecimiento.

El certamen tiene como objetivo fomentar el emprendimiento, apoyar la creación de nuevas empresas y favorecer el desarrollo económico de las comarcas. Esta undécima edición ha contado con el patrocinio de la Diputación de Castellón, la Mancomunidad del Alto Palancia y FECAP.

En total, se han presentado nueve proyectos emprendedores procedentes del Alto Palancia y Mijares. Junto a Harinas ERA han concurrido Vivelani, Roble, Beatomik, Almas de Lana, Misher WakeProekt, Matadero Cirat, Retiro Electrónico y Antares Comarca Viva.

Las propuestas representan diferentes sectores, aunque comparten el objetivo de generar nuevas oportunidades económicas, sociales y de desarrollo para el territorio. Desde FECAP han destacado el elevado nivel de las candidaturas y la calidad de los proyectos presentados, lo que hizo especialmente difícil la deliberación final.

El premio se entregará el 2 de octubre

El reconocimiento a Almudena Monzó y Harinas ERA se entregará el próximo 2 de octubre en el Teatro Serrano, durante el Encuentro Empresarial Sinergia Crece FECAP.

La cita reunirá a empresas, emprendedores e instituciones del Alto Palancia y Mijares y servirá para reconocer públicamente el talento emprendedor de ambas comarcas y poner en valor la importancia de apoyar nuevas iniciativas empresariales.

La dotación de 1.000 euros del primer premio permitirá a Almudena Monzó continuar impulsando el proyecto y avanzar en su consolidación.

Desde FECAP han felicitado a la ganadora y han agradecido la participación de todas las personas emprendedoras que han concurrido a esta undécima edición. La federación reafirma con el concurso su compromiso con el emprendimiento, el fortalecimiento del tejido empresarial y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo en el Alto Palancia y Mijares.

El XI Concurso FECAP Emprende 2026 vuelve así a situar el emprendimiento como una de las herramientas para dinamizar la economía de las comarcas, favorecer la fijación de población y apoyar proyectos empresariales vinculados al territorio.