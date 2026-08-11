La UCI de Vinaròs da un salto tecnológico: Sanidad invierte casi 250.000 euros en renovar todas sus camas

La atención a los pacientes más graves del Hospital Comarcal de Vinaròs cuenta desde ahora con nuevo equipamiento. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha renovado sus siete camas asistenciales tras una inversión de 248.171 euros de la Conselleria de Sanitat, incorporando sistemas tecnológicos destinados a mejorar la seguridad, el confort y la atención de los pacientes críticos.

La actuación supone la modernización completa de las camas de esta unidad hospitalaria y forma parte del proceso de actualización del equipamiento sanitario de los centros de la Comunitat Valenciana.

Las nuevas camas disponen de superficies terapéuticas integradas para aliviar la presión, sistemas de pesaje mediante báscula incorporada y diferentes alarmas de seguridad, entre ellas las que avisan de la salida del paciente o de la activación de las barandillas.

También cuentan con baterías de respaldo, que permiten mantener operativas sus principales funciones en caso de producirse una interrupción del suministro eléctrico.

La Conselleria de Sanitat ha renovado las siete camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal de Vinaròs. / MEDITERRÁNEO

Más tecnología para actuar ante situaciones críticas

Uno de los principales avances del nuevo equipamiento es la incorporación de posiciones clínicas preprogramadas que permiten a los profesionales sanitarios adaptar rápidamente la cama a diferentes situaciones asistenciales.

Entre ellas se encuentran posiciones destinadas a la reanimación cardiopulmonar, la silla cardíaca, la lateralización para facilitar cambios posturales o la posición vascular. Estas funciones permiten agilizar la respuesta de los equipos sanitarios ante las necesidades de los pacientes ingresados en cuidados intensivos.

Las camas incorporan además colchones terapéuticos con sistemas de alivio continuo de la presión y control del microclima, destinados a reducir el riesgo de lesiones por presión durante ingresos prolongados.

El equipamiento incluye igualmente paneles de control diferenciados para pacientes y profesionales, desde los que pueden gestionarse de forma sencilla las distintas funciones y reforzar la seguridad durante la asistencia.

Con la renovación de las siete camas, Sanidad busca mejorar tanto el bienestar y la seguridad de los pacientes ingresados en la UCI de Vinaròs como las condiciones de trabajo del personal sanitario, al facilitar determinadas tareas y optimizar los cuidados intensivos.

La inversión se enmarca en la estrategia de la Conselleria de Sanidad para renovar progresivamente la tecnología y el equipamiento de los hospitales valencianos, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y adaptar los centros a las nuevas necesidades clínicas.