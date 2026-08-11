El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional

Los conductores que pasen estos días por Vinaròs tienen una opción especialmente interesante para llenar el depósito. Algunas estaciones de servicio del municipio están ofreciendo la gasolina 95 a precios en torno a 1,45 euros por litro, mientras que la media nacional se sitúa actualmente alrededor de 1,70 euros.

Los precios observados este lunes en distintas gasolineras de Vinaròs sitúan la gasolina 95 entre 1,449 y 1,459 euros por litro. En el caso del diésel, las tarifas se encuentran entre 1,587 y 1,598 euros por litro.

La diferencia con el promedio español es considerable. Tomando como referencia una gasolina 95 a 1,702 euros por litro, llenar un depósito de 55 litros supone unos 93,61 euros. En una estación de Vinaròs que venda el litro a 1,449 euros, el mismo repostaje costaría aproximadamente 79,70 euros.

La diferencia se acerca, por tanto, a los 14 euros por depósito.

Algunas estaciones del municipio mantienen la gasolina 95 en torno a 1,45 euros por litro, mientras el promedio español ronda los 1,70 euros. / Javier Flores

El diésel, también más barato

Los conductores de vehículos diésel también pueden encontrar precios inferiores a la media nacional en determinadas estaciones de Vinaròs.

Con el litro a 1,587 euros, llenar 55 litros cuesta unos 87,29 euros. Si se toma como referencia una media nacional aproximada de 1,82 euros por litro, el mismo depósito supondría alrededor de 100 euros.

En este caso, el ahorro puede superar los 12 euros cada vez que se llena un depósito de 55 litros. La diferencia adquiere mayor relevancia para quienes utilizan el vehículo a diario o tienen previsto realizar largos desplazamientos durante el mes de agosto.

Sin embargo, la ventaja de repostar en el municipio no implica que todas las estaciones ofrezcan las mismas tarifas. Los precios comunicados muestran diferencias entre establecimientos y pueden modificarse a lo largo de la jornada.

Por eso, el precio de 1,449 euros por litro debe entenderse como una referencia correspondiente a una estación concreta y a un momento determinado, y no como el precio general de la gasolina en toda la localidad. Esta circunstancia también explica por qué comparar antes de repostar puede marcar una diferencia importante, ya que un ahorro de céntimos por litro pueden convertirse en varios euros cuando se llena un depósito completo.

Quienes realicen viajes largos pueden multiplicar ese ahorro a lo largo del trayecto si planifican dónde repostar. / Javier Flores

Agosto dispara la importancia de buscar el mejor precio

La comparación cobra especial importancia en estas fechas, cuando aumenta el número de desplazamientos por carretera y el consumo de carburante de miles de familias.

Para un conductor que realice varios repostajes durante el verano, aprovechar una diferencia cercana a 25 céntimos por litro puede representar un ahorro significativo. En un depósito de 55 litros, la diferencia entre pagar 1,449 euros y 1,702 euros por litro ronda los 13,90 euros.

Además, quienes realicen viajes largos pueden multiplicar ese ahorro a lo largo del trayecto si planifican dónde repostar.

Los precios de los carburantes, en cualquier caso, están sujetos a cambios constantes. Las estaciones pueden modificar sus tarifas y la información disponible en los registros oficiales se actualiza con las comunicaciones realizadas por los establecimientos.

Por ello, antes de acudir a una gasolinera concreta resulta recomendable comprobar el precio vigente. En el caso de Vinaròs, los datos actuales colocan a algunas de sus estaciones entre las alternativas más competitivas para quienes buscan reducir el coste de llenar el depósito en plena temporada de viajes.