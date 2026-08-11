¿Puede la música transformar la sanidad? El proyecto de Castellón presentado en Berlín que quiere llevarla a los hospitales

La música puede dejar de ser un elemento complementario en los hospitales para convertirse en una herramienta estructural de atención, bienestar e innovación sanitaria. Esa es la propuesta que la Cátedra L'Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida ha presentado en el prestigioso congreso internacional The Healing Arts - Forging Alliances of Arts & Medicine, celebrado en Berlín.

El trabajo, titulado La música como estructura de atención: diseño de un espacio de investigación y práctica musical en los sistemas de salud, plantea un cambio de paradigma: superar la visión del arte como simple entretenimiento o actividad periférica e incorporarlo como parte formal de los sistemas de cuidado.

El modelo propone la creación de laboratorios y aulas permanentes de práctica musical dentro de hospitales, centros de día y unidades de salud comunitaria, espacios destinados tanto a la investigación como a la aplicación directa de intervenciones musicales.

Según la propuesta, sus efectos podrían observarse en distintos horizontes temporales. A corto plazo, la práctica musical puede contribuir a reducir la ansiedad de los pacientes y aliviar la fatiga por compasión entre los profesionales sanitarios. A medio plazo, puede favorecer un mejor clima organizacional y unas relaciones más humanas dentro de los centros.

A largo plazo, el modelo apunta también a una cuestión estratégica para los sistemas públicos de salud: la sostenibilidad. La reducción del burnout profesional, el absentismo laboral o determinadas estancias hospitalarias prolongadas podría traducirse en beneficios sociales y económicos para las instituciones sanitarias.

La evidencia científica que respalda la música en la salud

La propuesta presentada en Berlín se apoya en una creciente base de investigación científica sobre la relación entre música, bienestar y salud.

La Organización Mundial de la Salud ha analizado el papel de las artes en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el tratamiento de diferentes patologías. Dentro de este campo, la música aparece asociada a beneficios relacionados con el estrés, el dolor, el bienestar emocional y diferentes respuestas fisiológicas y neuroquímicas.

Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo trasladar esa producción científica a la práctica cotidiana. Aunque existen numerosos proyectos e iniciativas en hospitales y centros asistenciales, la integración estable de la música dentro de las estructuras sanitarias continúa siendo limitada.

En muchos casos, estas actividades dependen todavía de programas temporales, proyectos piloto, asociaciones o voluntariado, sin una financiación estable que permita consolidarlas como parte del funcionamiento habitual de los centros.

L'Alcora impulsa una alianza entre música, ciencia y salud

El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de L'Alcora, que junto con la Universitat Jaume I (UJI) impulsa una línea de investigación orientada a estudiar cómo la música puede contribuir de manera directa a la calidad de vida de la ciudadanía.

La Dra. Ana M. Vernia-Carrasco, investigadora principal de la Cátedra y profesora de la Universitat Jaume I, destaca el valor de este tipo de alianzas entre universidad, administraciones públicas y sociedad.

Modelos innovadores

La experiencia de L'Alcora busca demostrar que también desde el ámbito local pueden impulsarse modelos innovadores de salud comunitaria, capaces de generar conocimiento científico y, al mismo tiempo, trasladarlo a espacios reales de atención.

Desde la Cátedra señalan, no obstante, que todavía existen barreras institucionales, económicas y culturales que dificultan la expansión de estas iniciativas.

Entre ellas se encuentra la necesidad de avanzar hacia una visión sanitaria que, junto a los avances tecnológicos y clínicos, tenga también en cuenta las dimensiones emocionales, sociales y humanas de los pacientes y de los propios profesionales.

La propuesta presentada en Berlín defiende precisamente esa complementariedad: la música no pretende sustituir ningún tratamiento médico, sino integrarse en una atención sanitaria más amplia, humanizada y basada en la evidencia.

Para la Cátedra de L'Alcora, invertir en infraestructura cultural dentro de hospitales y centros de salud no debe entenderse como un lujo estético, sino como una posible estrategia de salud pública, innovación social y mejora de la calidad asistencial.

Tras su presentación internacional, el proyecto busca ahora ampliar las alianzas con responsables políticos, instituciones sanitarias y profesionales del sector para avanzar hacia una financiación estable de estos espacios musicales y una mayor profesionalización del campo.

El objetivo final es ambicioso: conseguir que ciencia, música, sensibilidad y atención sanitaria dejen de recorrer caminos paralelos y comiencen a formar parte de una misma estructura de cuidado.