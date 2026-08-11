Los jóvenes de Onda protagonizan el Día de la Juventud creando un mural inclusivo y participativo

El Ayuntamiento de Onda se ha sumado a la celebración del Día Internacional de la Juventud poniendo el foco en quienes son sus verdaderos protagonistas: los jóvenes del municipio. Con motivo de esta fecha, la Escoleta Jove Inclusiva del Casal Jove ha preparado una programación especial centrada en la creatividad, la participación y el compañerismo.

Como actividad principal, los participantes han elaborado de manera conjunta un gran mural conmemorativo, una creación colectiva en la que cada joven ha podido aportar su particular visión, convirtiendo el resultado final en una muestra del talento, la diversidad y la capacidad de trabajar en equipo de las nuevas generaciones ondenses.

La iniciativa ha permitido transformar una actividad artística en un espacio de convivencia en el que compartir ideas, expresarse libremente y construir algo entre todos. De este modo, el mural se convierte también en un recuerdo de su paso por la Escoleta Jove Inclusiva y en un símbolo del protagonismo que el Ayuntamiento quiere otorgar a los jóvenes dentro de la vida del municipio.

El concejal de Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha querido poner en valor el papel de los más jóvenes: “Queremos brindar a nuestros jóvenes espacios propios donde puedan expresarse, crear, compartir y disfrutar”. “Creemos firmemente en que cada uno puede aportar algo diferente y que, entre todos, son capaces de construir algo en común”, ha remarcado.

En este sentido, Álvaro ha añadido: “Nuestra juventud tiene mucho que decir y desde el Ayuntamiento queremos escucharla y ofrecerle oportunidades durante todo el año, apostando siempre por espacios de convivencia donde nadie se quede atrás”.

Ocio integrador como modelo de éxito estival

Esta jornada conmemorativa se enmarca dentro del éxito de la Escoleta Jove Inclusiva, que este verano ha alcanzado su tercera edición reuniendo a 40 jóvenes de entre 11 y 17 años. Este programa municipal gratuito, organizado por quincenas durante julio y agosto, se ha consolidado como la alternativa perfecta para las familias locales. Desde el Casal Jove se despliega una agenda muy variada que garantiza la diversión y la inclusión a través de talleres educativos, salidas a la piscina municipal y diversas excursiones por los espacios urbanos y parques de Onda.

Oportunidades para estudiantes

Más allá de las celebraciones de agosto y del ocio estival, el consistorio mantiene durante todo el año una firme política de apoyo al desarrollo personal y educativo del colectivo juvenil. Destaca, de cara al próximo curso, el impulso del nuevo Carnet MobilisGO 2026/2027, una iniciativa que asume el 100% del coste del autobús para aquellos estudiantes que cursan sus estudios en Vila-real y Castellón, eliminando así las barreras económicas para acceder a la educación superior.