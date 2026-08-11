Orpesa desbloquea los casi 7 millones de remanentes para nuevas inversiones

Un pleno extraordinario en Orpesa ha desbloqueado este martes la modificación de crédito de cerca de siete millones de euros con cargo al remanente municipal aprobada inicialmente el pasado 9 de julio. La sesión ha desestimado la alegación presentada durante el periodo de exposición pública y ha aprobado de forma definitiva el expediente.

La reclamación, registrada cuando estaba próximo a finalizar el plazo establecido para presentar alegaciones, había obligado al Ayuntamiento a resolverla antes de poder cerrar la tramitación. Ahora, una vez superado este trámite, el acuerdo deberá publicarse por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia y el consistorio podrá continuar con las actuaciones financiadas mediante estos recursos.

La desestimación se sustenta, según la documentación municipal, en los informes del departamento de Intervención. Los técnicos concluyen que actualmente no constan obligaciones que cumplan los requisitos para poder considerarse líquidas, firmes y exigibles, argumento por el que informaron favorablemente la desestimación de la reclamación.

La propuesta obtuvo un respaldo más amplio que en su aprobación inicial. PP, Ciudadanos, Vox y PSPV votaron a favor, mientras que Compromís optó por la abstención. En el pleno del 9 de julio, la modificación había salido adelante con los votos de los tres partidos que forman el gobierno municipal: PP, Ciudadanos y Vox.

Inversiones pendientes de incorporar

La modificación permite movilizar cerca de siete millones de euros procedentes de los remanentes municipales para financiar proyectos y compromisos que no pudieron incorporarse inicialmente al presupuesto de 2026, aprobado a finales de mayo con 24,78 millones de euros.

Entre las principales actuaciones figura la sexta fase del plan de accesibilidad, para la que el Ayuntamiento contempla una aportación cercana al millón de euros. El proyecto cuenta además con otros 313.700 euros de la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa y permitirá actuar en aceras, pavimentos y puntos con problemas de accesibilidad tanto del casco urbano como de zonas como Torre Bellver y Les Amplàries.

A esta actuación se suman 500.000 euros para la cuarta fase de renovación de las canalizaciones de agua potable de Torre Bellver y otros 700.000 euros para sustituir conducciones en La Colomera, dos de las inversiones de mayor cuantía contempladas en el expediente. La operación incorpora igualmente financiación para hacer frente a las subvenciones destinadas a asociaciones locales.

El Ayuntamiento recalca además que la alegación resuelta este martes correspondía exclusivamente a esta modificación de créditos y no a los presupuestos generales de este 2026, cuyas reclamaciones ya habían sido tramitadas anteriormente.