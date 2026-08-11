Soraya Arnelas llega a un pueblo de Castellón para hablar de música, superación y fe

La cantante y compositora Soraya Arnelas será la protagonista este año de la tradicional conferencia que Figueroles organiza con motivo de sus fiestas patronales en honor a Sant Mateu y Les Sagrades Relíquies. La cita tendrá lugar el próximo martes 22 de septiembre, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura del municipio castellonense.

Bajo el título 'La música que transforma', la artista mantendrá un encuentro con el público en el que repasará su trayectoria profesional y personal, desde sus primeros pasos en la música hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del panorama musical español.

A través de sus propias experiencias, Soraya reflexionará sobre el poder de la música como herramienta de superación, crecimiento y transformación personal, en una conferencia que permitirá conocer también una vertiente más íntima de la cantante.

Con este acto, Figueroles recupera una de las citas culturales más consolidadas de sus fiestas patronales. A lo largo de los años, la iniciativa ha llevado hasta el municipio a destacadas personalidades procedentes de ámbitos como la política, la comunicación, la cultura y la sociedad.

El último ponente fue Miguel Ángel Revilla, que participó en la edición de 2024 y congregó a un numeroso público. Tras no celebrarse la conferencia en 2025, el Ayuntamiento recupera este año la cita con una protagonista de relevancia nacional como Soraya Arnelas.

Más de dos décadas sobre los escenarios

Soraya Arnelas cuenta con más de 20 años de trayectoria artística. Se dio a conocer para el gran público en 2005, tras participar en Operación Triunfo, un programa que supuso el inicio de una carrera marcada por la música, los escenarios y la televisión.

Desde entonces, la artista ha publicado varios discos, ha protagonizado giras nacionales e internacionales y ha cosechado numerosos éxitos que la han consolidado como una de las cantantes más versátiles de la música española.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó cuando representó a España en el Festival de Eurovisión, una experiencia que se sumó a sus numerosas apariciones televisivas y proyectos musicales. A lo largo de estas dos décadas, Soraya ha mostrado además una constante capacidad para reinventarse y conectar con diferentes generaciones de público.

Más allá de su faceta artística, Soraya también ha hablado públicamente en distintas ocasiones de la importancia de la fe y los valores cristianos en diferentes etapas de su vida. La cantante ha explicado que la espiritualidad le ha servido de apoyo en momentos difíciles y como fuente de fortaleza tanto en el terreno personal como profesional.

Esta dimensión más personal formará parte del espíritu de 'La música que transforma', una conferencia en la que Figueroles tendrá la oportunidad de conocer no solo a la artista que lleva más de dos décadas sobre los escenarios, sino también la historia personal que existe detrás de Soraya Arnelas.