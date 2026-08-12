De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto

Mucho antes de que Benicàssim se convirtiera en el gran destino turístico y residencial que es hoy, cuando buena parte de su franja litoral todavía estaba ocupada por campos, huertos y arrozales y apenas comenzaban a levantarse edificios junto al Mediterráneo, nació La Panderola. Seis décadas después, aquel conjunto de apartamentos continúa reuniendo cada verano a muchas de las mismas familias, ahora convertidas en hijos y nietos de sus primeros propietarios.

La histórica comunidad celebra del 13 al 16 de agosto su 60º aniversario con cuatro días de actos que servirán para recordar cómo nació el residencial, comprobar cuánto ha cambiado Benicàssim desde entonces y, sobre todo, mantener unas tradiciones estivales que han pasado prácticamente intactas de generación en generación.

Proyectada por el arquitecto castellonense Miguel Prades Safont y construida entre 1965 y 1967, La Panderola fue uno de los conjuntos residenciales pioneros que comenzaron a transformar la costa de Benicàssim durante los años sesenta. Sus edificios de baja altura se distribuyen alrededor de un amplio jardín central y el conjunto forma actualmente parte del Registro Docomomo Ibérico por su valor dentro de la arquitectura moderna.

Curiosa imagen de los apartamentos La Panderola rodeados de agua, a modo de isla, tras un episodio de fuertes lluvias que provoicó la inundación de la zona. / Mediterráneo

Buena parte de quienes continúan pasando allí sus vacaciones proceden de Castellón —alrededor del 90%, según explican desde la comunidad— y muchos son descendientes directos de aquellas primeras familias. Entre los propietarios ligados a los inicios de la comunidad hay nombres como el de Marisa Doménech Ripollés, Higinio Martí, Nacho Bellés o el exconcejal Mulet.

Del Benicàssim de los campos al actual

El aniversario arrancará este jueves 13 con el acto más especial de la programación. A partir de las 21.30 horas está prevista la asistencia de la alcaldesa, Susana Marqués, para descubrir una placa conmemorativa, conocer los jardines y compartir un brindis con los vecinos.

Después, a las 22.00, el jardín se convertirá en un improvisado cine al aire libre. Sobre una gran lona blanca se proyectará un audiovisual elaborado con fotografías aportadas por las propias familias, muchas de ellas rescatadas de antiguos álbumes.

Este es el cartel anunciador de los actos que los residetes en estos apartamentos pioneros han programado para celebrar el 60º aniversario de los mismos. / Mediterráneo

Las imágenes permiten realizar un auténtico viaje al Benicàssim de los años sesenta: los bloques levantándose prácticamente solos entre campos, una costa todavía muy poco urbanizada, los primeros vecinos o las primeras escenas en su pista de tenis. Entre quienes aparecen en esos recuerdos está Higinio Martí, exjugador del CD Castellón y uno de los primeros propietarios, al que los vecinos reconocen además por su implicación en la configuración del jardín que todavía hoy constituye el corazón de La Panderola.

Las mismas fiestas que celebraban sus abuelos

Una de las piezas que mejor refleja esa continuidad es un programa mecanografiado de las fiestas de agosto de 1968 que conserva la comunidad. Al compararlo con el preparado para este aniversario sorprende comprobar cuánto permanece: aquellas primeras familias ya organizaban disfraces, bailes, actividades infantiles y competiciones deportivas.

Casi seis décadas después, la esencia continúa siendo prácticamente la misma.

Este viernes 14 los vecinos volverán a bajar mesas y sillas al jardín para compartir la tradicional cena de sobaquillo, seguida de disco móvil. El sábado será primero el turno de los pequeños, con disfraces, cabalgata y juegos, mientras que por la noche llegará una de las novedades preparadas especialmente para los 60 años: una cena de gala con catering para más de 200 personas, seguida del tradicional baile de disfraces.

El domingo 16 pondrá el broche otro de esos rituales que han sobrevivido al paso de las generaciones: el concurso de paellas, acompañado por las finales del campeonato de guiñote, actividades infantiles y la entrega de trofeos.

Benicàssim ha cambiado radicalmente desde que aquellas primeras familias estrenaron sus apartamentos. Alrededor de La Panderola crecieron edificios, urbanizaciones y uno de los principales destinos turísticos de la provincia. Dentro de sus jardines, sin embargo, ha sobrevivido algo mucho más difícil de conservar: la misma manera de compartir el verano que comenzaron sus abuelos hace 60 años.