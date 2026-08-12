Red de suministro
Betxí ampliará su capacidad de agua potable con un nuevo depósito
La nueva infraestructura tendrá una capacidad de 1.500 metros cúbicos y permitirá reforzar el abastecimiento
Betxí contará con un depósito de agua potable de 1.500 metros cúbicos que permitirá ampliar la capacidad de las instalaciones municipales y reforzar el servicio de abastecimiento. Para hacer posible la actuación, el Ayuntamiento ha adquirido por poco más de 13.000 euros una parcela de 1.496,40 metros cuadrados situada junto a las actuales instalaciones de tratamiento de agua.
La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha destacado que «se trata de una actuación necesaria para reforzar el servicio de abastecimiento de agua y continuar mejorando una infraestructura esencial para el municipio». Según ha señalado, el nuevo depósito permitirá disponer de una mayor capacidad de almacenamiento y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de Betxí.
Proximidad a la infraestructura ya existente
La ubicación se ha elegido por su proximidad a las infraestructuras existentes y por la facilidad de acceso desde el camino de Solaig. Este emplazamiento permitirá integrar el nuevo depósito con las instalaciones actuales y facilitar tanto su construcción como su futuro funcionamiento.
En este sentido, la alcaldesa también ha agradecido la disposición del propietario de los terrenos, un vecino de Betxí, que «desde el primer momento se ha mostrado predispuesto a alcanzar un acuerdo y a facilitar una actuación pensada para mejorar la calidad de vida del conjunto de los vecinos».
El consistorio da así un primer paso para ampliar la capacidad de las instalaciones y continuar mejorando la red de agua potable del municipio, con el objetivo de ganar fiabilidad y margen de respuesta ante posibles incidencias en el suministro.
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