Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El eclipse, en directoGuía del eclipseApartamentos La PanderolaImpuestos CastellóPetición vecinalCoca de tomate
instagramlinkedin

Red de suministro

Betxí ampliará su capacidad de agua potable con un nuevo depósito

La nueva infraestructura tendrá una capacidad de 1.500 metros cúbicos y permitirá reforzar el abastecimiento

El nuevo depósito que proyecta habilitar el Ayuntamiento de Betxí permirirá reforzar el suministro de agua potable en la localidad.

El nuevo depósito que proyecta habilitar el Ayuntamiento de Betxí permirirá reforzar el suministro de agua potable en la localidad. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Betxí

Betxí contará con un depósito de agua potable de 1.500 metros cúbicos que permitirá ampliar la capacidad de las instalaciones municipales y reforzar el servicio de abastecimiento. Para hacer posible la actuación, el Ayuntamiento ha adquirido por poco más de 13.000 euros una parcela de 1.496,40 metros cuadrados situada junto a las actuales instalaciones de tratamiento de agua.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha destacado que «se trata de una actuación necesaria para reforzar el servicio de abastecimiento de agua y continuar mejorando una infraestructura esencial para el municipio». Según ha señalado, el nuevo depósito permitirá disponer de una mayor capacidad de almacenamiento y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de Betxí.

Proximidad a la infraestructura ya existente

La ubicación se ha elegido por su proximidad a las infraestructuras existentes y por la facilidad de acceso desde el camino de Solaig. Este emplazamiento permitirá integrar el nuevo depósito con las instalaciones actuales y facilitar tanto su construcción como su futuro funcionamiento.

En este sentido, la alcaldesa también ha agradecido la disposición del propietario de los terrenos, un vecino de Betxí, que «desde el primer momento se ha mostrado predispuesto a alcanzar un acuerdo y a facilitar una actuación pensada para mejorar la calidad de vida del conjunto de los vecinos».

Noticias relacionadas y más

El consistorio da así un primer paso para ampliar la capacidad de las instalaciones y continuar mejorando la red de agua potable del municipio, con el objetivo de ganar fiabilidad y margen de respuesta ante posibles incidencias en el suministro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
  2. Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
  3. Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
  4. Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
  5. Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón
  6. Un pueblo de Castellón rompe un techo de cristal al nombrar a su primera jueza de paz
  7. El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
  8. Laura Parejo despunta en les Penyes de la Vall con una intervención que deslumbra al jurado a 24 horas del cierre del concurso de ganaderías

Duncan Dhu actuará gratis en Benicarló durante sus fiestas

Duncan Dhu actuará gratis en Benicarló durante sus fiestas

Burriana descarta la Terrassa Payà como sede del Museu de la Taronja

Burriana descarta la Terrassa Payà como sede del Museu de la Taronja

Betxí ampliará su capacidad de agua potable con un nuevo depósito

Betxí ampliará su capacidad de agua potable con un nuevo depósito

El PSPV reclama la comparecencia del president Pérez Llorca por el incendio de Tírig y la falta de bomberos

El PSPV reclama la comparecencia del president Pérez Llorca por el incendio de Tírig y la falta de bomberos

Burriana refuerza la protección de sus principales infraestructuras antiinundaciones ante el inicio de las lluvias de otoño

Burriana refuerza la protección de sus principales infraestructuras antiinundaciones ante el inicio de las lluvias de otoño

Vinaròs vuelve a mirar al cielo 121 años después del eclipse histórico de 1905

Vinaròs vuelve a mirar al cielo 121 años después del eclipse histórico de 1905

La Panderola cumple 60 años en Benicàssim sin perder sus fiestas de verano

La Panderola cumple 60 años en Benicàssim sin perder sus fiestas de verano

Las denuncias de tráfico y por la alteración de la seguridad ciudadana copan las intervenciones policiales durante les Penyes de la Vall

Las denuncias de tráfico y por la alteración de la seguridad ciudadana copan las intervenciones policiales durante les Penyes de la Vall
Tracking Pixel Contents