Burriana descarta la Terrassa Payà como sede del Museu de la Taronja

El Museu de la Taronja de Burriana afronta una nueva etapa para recuperar su actividad después de más de una década cerrado, pero lo hace, de momento, sin sede. El Ayuntamiento ha descartado tanto la Terrassa Payà, una de las opciones que se habían estudiado, así como mantener su actual ubicación en la Casa Conill, mientras busca un espacio que permita avanzar en la reapertura.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha señalado que el gobierno municipal quería “desbloquear” proyectos pendientes, también en el ámbito cultural, como el Museu de la Taronja. Sin embargo, ha defendido que no se trata únicamente de encontrar un edificio disponible. “No nos vale cualquier cosa”, ha afirmado. “Lo más rápido sería ubicarlo en cualquier edificio, pero el caparazón habla mucho también del propio museo”, ha añadido.

Tal y como adelantó Mediterráneo en su momento, la Terrassa Payà se había planteado como una alternativa para trasladar el museo al edificio por el que actualmente se accede al aparcamiento. El inmueble, de dos alturas y con una parcela de algo más de 400 m2, presentaba inicialmente unas condiciones adecuadas para acoger las instalaciones.

No obstante, el estudio realizado determinó que no era suficiente con reformarlo, sino que sería necesario demolerlo y volverlo a construir. Esto, según el munícipe, demoraría mucho los plazos y “buscamos algo más inmediato”. Además, el futuro de este espacio está condicionado por la reforma y peatonalización del entorno del Pla y por la posibilidad de que la terraza pueda convertirse en un aparcamiento.

Sin acuerdo con Fundació Caixa Castelló

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha explicado que también se intentó avanzar en un acuerdo con la Fundació Caixa Castelló, propietaria de la Casa Conill. “La Fundació Caixa Castelló estaba en el patronato y su parte del acuerdo era el alquiler del edificio”, ha señalado. Tras su salida, Ayuntamiento y entidad debían negociar las condiciones para la reapertura.

Según Clausell, recuperar el inmueble habría requerido “una inversión muy elevada, de más de un millón de euros”, además de actuaciones para construir un ascensor, instalar climatización y solucionar los problemas de humedad. Los informes de los técnicos municipales y de la Generalitat determinaron finalmente que “no era la mejor opción”.

Mientras se decide la nueva sede, el Ayuntamiento ha reservado 100.000 euros para el vaciado de la actual instalación y el traslado de los fondos a un espacio municipal, así como para tratamientos contra la humedad y la desparasitación. La partida incluye también la elaboración de la memoria, el embalaje y restauración de los trajes de la exposición y la actualización de la imagen corporativa del museo. Además, está prevista una inversión para el equipamiento y el mobiliario expositivo.

La cuestión de fondo es que, de momento, no existe una alternativa concreta para el Museu de la Taronja, ni siquiera provisional. El Ayuntamiento mantiene abiertas las posibilidades y busca un edificio histórico, con superficie suficiente para albergar la exposición y el archivo y que permita acometer las actuaciones necesarias en materia de seguridad y accesibilidad.