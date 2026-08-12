Burriana refuerza la protección de sus principales infraestructuras antiinundaciones ante el inicio de las lluvias de otoño

El Ayuntamiento de Burriana se encuentra ultimando el procedimiento administrativo para la contratación de los servicios de mantenimiento, conservación y control técnico de tres infraestructuras hidráulicas estratégicas de la ciudad, un encargo que ha recaído en la empresa Facsa.

La asignación de este contrato resulta clave para garantizar la correcta evacuación del agua de lluvia y la prevención de riadas en el municipio, abarcando la supervisión directa del sistema de tornillos de Arquímedes del camino de la Serratella, las compuertas de la acequia de Finello situadas frente a la calle La Llosa y la estación de bombeo de pluviales y residuales junto a la avenida Mediterráneo.

El contrato cuenta con una partida económica estimada en unos 32.500 euros al año, lo que supone un montante global de algo más de 64.000 euros durante sus dos primeros años de vigencia. La duración inicial prevista para el servicio es de dos años, con la opción de prorrogarse por otros dos años adicionales si ambas partes así lo acuerdan.

La fecha fijada para el inicio formal de las prestaciones es el próximo mes de septiembre de este año, con el objetivo prioritario de garantizar la puesta a punto y la plena operatividad de toda la red municipal de evacuación antes de la llegada de la temporada de precipitaciones intensas.

El sistema de la Serratella cuenta con dos tornillos de Arquímedes de 40 toneladas de peso combinado. / MEDITERRÁNEO

Importancia de las tres instalaciones

Las tres instalaciones incluidas en este plan desempeñan un papel fundamental para proteger la franja litoral del municipio frente a posibles riadas. Entre ellas destaca por su gran capacidad la planta de la Serratella, una obra de ingeniería equipada con dos potentes tornillos helicoidales capaces de impulsar y evacuar hacia el mar cerca de tres mil litros de agua por segundo.

Por su parte, las compuertas de la acequia de Finello regulan el flujo de agua procedente de la zona de Sequies, mientras que la estación de bombeo de la avenida Mediterráneo se encarga de canalizar y derivar tanto el agua de lluvia como las aguas residuales del entorno urbano. Dada la máxima importancia estratégica de estos sistemas de drenaje urbano, las condiciones técnicas del servicio exigen visitas de revisión preventiva con periodicidad semanal y la disponibilidad de un equipo de asistencia de guardia activo las veinticuatro horas del día durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Asimismo, la empresa contratista deberá conectar los equipos al sistema informático de control remoto de la planta depuradora municipal, realizar limpiezas periódicas mediante camiones de agua a presión y disponer de un taller de reparación a muy corta distancia para resolver cualquier fallo con la máxima rapidez.