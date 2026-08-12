Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón

La música será uno de los grandes reclamos de unas fiestas con más de 200 actos y nueve días de programación. Los conciertos gratuitos compartirán protagonismo con las peñas, los festejos taurinos, la gastronomía y numerosas actividades familiares y juveniles.

Se trata de las fiestas patronales de Benicarló 2026, que se celebrarán del 22 al 30 de agosto. El Ayuntamiento ha dado a conocer este miércoles una programación en la que sobresalen especialmente dos nombres: Duncan Dhu y Los Rebeldes, que actuarán el domingo 23 de agosto en el recinto de fiestas con entrada gratuita.

Mikel Erentxun llegará al municipio castellonense dentro de la gira con la que celebra el 40.º aniversario de Duncan Dhu y rinde homenaje a la trayectoria de la mítica banda donostiarra. Es una de las bandas fundamentales de la historia del pop español, autora de algunos de los temas más emblemáticos y reconocibles de la música en castellano, como En algún lugar, Cien gaviotas, Esos ojos negros, Una calle de París, A tu lado o Palabras sin nombre, entre muchos otros.

Por su parte, Los Rebeldes recuperarán el concierto que tuvo que suspenderse el año pasado a causa de la lluvia.

Una fiesta dedicada a los 90

Los grandes conciertos tendrán como escenario principal el recinto de fiestas. Tras la actuación de Duncan Dhu y Los Rebeldes, el viernes 28 de agosto llegará el turno de Pepet i Marieta, que se encuentran inmersos en su gira de despedida y actuarán acompañados por Fulles Seques y Aigua Xirla.

La música continuará el sábado 29 con una gran fiesta dedicada a los éxitos de los años 90. El cartel incluye las actuaciones de Rebeca, Raúl, Ku Minerva y Double Vision.

A esta programación se suma la actuación de la orquesta La Misión, prevista para el martes 25 de agosto en el patio del CEIP Eduardo Martínez Ródenas, también con acceso gratuito.

El Ayuntamiento de Benicarló ha presentado la programación de las Fiestas Patronales de Benicarló 2026, en un acto en el que han participado la concejala de Fiestas, María Teresa Pellicer, representantes de la Comisión de Fiestas, la Comisión de Toros, la Coordinadora de Peñas y El Catxull, así como la reina de las fiestas, Claudia Verge, y la Dulcinea, Judith Miquel. / MEDITERRÁNEO

La música llegará además a otros puntos de Benicarló. Como principal novedad, el convento de las Concepcionistas Franciscanas se incorporará como nuevo escenario para albergar conciertos de formato más íntimo, mientras que los jardines del MucBe volverán a contar con una programación protagonizada por artistas benicarlandos.

Las fiestas mantendrán igualmente uno de sus apartados más tradicionales, los festejos taurinos, que se desarrollarán del 25 al 29 de agosto. Habrá cinco jornadas de Toros a la Mar, dos noches de toros embolados, una jornada de plaza cerrada y un toro ensogado el martes 25. Las entradas para acceder a los cadafales se venderán exclusivamente por internet.

Las peñas volverán a ser otro de los principales motores de las celebraciones con una amplia programación en su recinto. Este año, como novedad, podrán acceder todos los jóvenes nacidos en 2010, aunque todavía no hayan cumplido los 16 años.

La gastronomía también tendrá protagonismo con la segunda edición de El Catxull, que volverá a instalarse en la plaza de la Constitución con la participación de seis restaurantes y una amplia programación musical. Entre las propuestas destaca un tributo a Extremoduro previsto para el domingo 23 de agosto.

La agenda se completará con la tradicional Feria de Artesanía, el Holy Colors, el Parque Juvenil de Fiestas y numerosas actividades destinadas a públicos de todas las edades.

La concejala de Fiestas, María Teresa Pellicer, ha agradecido el trabajo de las comisiones, asociaciones y entidades implicadas en la organización y ha invitado a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas «diversas, abiertas y pensadas para que cada uno encuentre su espacio».