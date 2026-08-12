Extinguido el incendio forestal de la Serra d'en Galceran
El operativo comenzó el pasado viernes por la tarde, cuando se declararon varios fuegos en la provincia de Castellón a causa de los rayos que cayeron ese día
Los efectivos de bomberos han extinguido en la mañana de este miércoles el incendio forestal de la Serra d'en Galceran después de seis días activo, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
El operativo comenzó el viernes por la tarde, cuando se declararon varios fuegos en la provincia a causa de los rayos que cayeron ese día. El incendio --que en un principio se declaró en la Vall d'Alba y posteriormente se resituó-- y llevó al Centro de Coordinación de Emergencias a enviar esa noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de la Serra d'en Galceran y movilizó a la UME.
Además, se procedió al desalojo preventivo de algunas masías, se decretó la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y se estableció en Sierra Engarcerán un Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Ese sábado por la mañana, y tras una noche de evolución favorable, se rebajó la situación al nivel 1 del PEIF y se trasladó el PMA a Tírig, donde otro incendio centró los esfuerzos del operativo. Ese mismo sábado se dio el fuego por estabilizado y el domingo se logró controlar.
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
- Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
- Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón
- Un pueblo de Castellón rompe un techo de cristal al nombrar a su primera jueza de paz
- El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
- Laura Parejo despunta en les Penyes de la Vall con una intervención que deslumbra al jurado a 24 horas del cierre del concurso de ganaderías