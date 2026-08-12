El PSPV reclama la comparecencia del president Pérez Llorca por el incendio de Tírig y la falta de bomberos

El síndic del grupo socialista de Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha reclamado la comparecencia ante la Diputación Permanente del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para que rindan cuentas también sobre la gestión del incendio de Tírig, ya controlado, en el que la falta de medios y de personal «puso en riesgo la seguridad de los bomberos forestales», además de para detallar "las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal que lucha contra los incendios".

Muñoz ha registrado ambas solicitudes de comparecencia para que se aborden mañana también en la Mesa y la Junta de Portavoces de Les Corts que se reunirán a instancias de los socialistas para convocar la Diputación Permanente —el órgano parlamentario que asume las funciones del pleno en vacaciones parlamentarias—, con el fin de que comparezcan Pérez Llorca y Valderrama para aclarar su gestión en los incendios forestales de la Vall d'Uixó y la Serra d'Espadà. Ahora se reclama que informen también de la "desastrosa gestión", según el PSPV, del Consell en el incendio de Tírig.

El responsable del grupo socialista ha emplazado al PP a "dejar de poner en peligro e insultar a los bomberos forestales con argumentarios mentirosos que carecen de credibilidad" sobre la gestión del Consell en esta legislatura respecto a las emergencias y la lucha contra los incendios.

"Lo que ha pasado en los incendios de Castellón es la consecuencia de lo que estamos denunciando los socialistas desde hace meses: unidades incompletas, falta de personal y profesionales que se enfrentan al fuego sin efectivos suficientes", ha alertado Muñoz, quien ha recordado la denuncia a través de las redes sociales de un bombero desplazado al incendio de Tírig que se encontraba solo para hacer frente al fuego. "Faltaba personal, no dábamos abasto y el incendio se nos estaba escapando", relataba el bombero ante la situación.

"Pérez Llorca, de fiesta a 17 kilómetros"

Muñoz ha censurado además que el sábado pasado por la noche "Pérez Llorca se fue tan tranquilo a las fiestas de Xert, justificando en ese mismo acto que el incendio estaba controlado" cuando, según sostiene, "no era cierto porque mientras tanto se estaba confinando a los vecinos de Catí, que está a tan solo 17 kilómetros, y al día siguiente numerosas familias fueron evacuadas a otras poblaciones". "Es vergonzoso que el PP del Ventorro siga gobernando la Comunitat Valenciana; la frivolidad de Mazón tiene un heredero, Pérez Llorca", asevera.

Un hidroavión descarga un aporte de agua para apagar las llamas del incendio de Tírig. / Erik Pradas/LANCER PRESS

Pero, además, el diputado socialista ha recriminado que el PP de Pérez Llorca "se ha fundido con los ultras negacionistas del cambio climático", de forma que han aprobado unos presupuestos "en los que se han borrado completamente las políticas para frenar el calentamiento global, desprotegiéndonos y haciéndonos a los valencianos más vulnerables ante este fenómeno cuyos efectos son cada vez más acentuados". "¿Cómo se va a combatir un fenómeno en el que no se cree?", se pregunta el diputado del PSPV-PSOE.

La consecuencia de este posicionamiento, recalca, se aprecia analizando las cuentas anuales de la empresa pública que gestiona las emergencias, la SGISE, que, según señala, "revelan que en el 2025 el Consell solo incrementó la plantilla de bomberos en dos personas". "Es la prueba de que el conseller Valderrama está amortizado y debe irse a su casa", asevera.

"Hay que reforzar ya las unidades"

Para los socialistas, es urgente que el Consell rectifique y refuerce de manera inmediata las unidades de Bomberos Forestales, garantizando las condiciones de seguridad de los profesionales que participan en la extinción de incendios. Y es que, advierten, "no estamos solo frente a un problema de capacidad de respuesta ante un incendio: estamos hablando de la seguridad de los propios bomberos forestales".

"No podemos normalizar que un profesional tenga que afrontar un incendio forestal en unas condiciones en las que sabe que no tiene compañeros suficientes para cubrir el terreno y responder ante la evolución del fuego", denuncian.

El PSPV-PSOE ya denunció en abril del 2024 que más de 70 plazas de las unidades de refuerzo de bomberos forestales permanecían sin cubrir y señaló casos como el de Llucena, donde había un solo bombero por turno cuando la unidad debía contar con entre cinco y seis efectivos. Las denuncias continuaron durante el 2025 y en julio, los socialistas advirtieron que había parques cerrados y casi la mitad de las unidades de bomberos forestales inoperativas por falta de personal, señalando que incluso durante la dana del 29 de octubre del 2024 siete de cada diez unidades de bomberos forestales de la provincia de València estaban incompletas.

"Empezar la casa por el tejado"

En enero de este año, explican los socialistas, el Consell puso en marcha el tercer turno sin personal suficiente. "Empezó la casa por el tejado simplemente para buscar un titular, pero la realidad es que faltaban entre 350 y 400 bomberos forestales en la Comunitat Valenciana, mientras que en mayo cerca del 30 % de las unidades no había funcionado durante el mes de abril por falta de personal".

El viernes pasado, cuando se inició el incendio de Tírig, Catí y la Serra d'en Galceran, había, según los datos aportados por los socialistas, "ocho unidades inoperativas de las 18 unidades de la provincia de Castellón, en un día en que había alerta de la Aemet por tormentas secas y se sabía que era muy probable que hubiera incendios por rayos".

Estas unidades terrestres de bomberos forestales se encontraban inoperativas, según el PSPV, "al no alcanzar la dotación mínima de personal necesaria para prestar el servicio, ya que solo había uno o dos de los cinco bomberos que deben componerlas, mientras que el resto no superaba los tres, el mínimo para poder actuar".

Los socialistas, que han trasladado una vez más su reconocimiento y apoyo a los bomberos forestales valencianos que trabajan en la lucha contra los incendios, han subrayado que "el fracaso de la gestión del Consell hace insoportable que Valderrama continúe en el Ejecutivo al demostrar, una vez más, su incapacidad para proteger, no solo a las familias y al patrimonio natural valenciano, sino a los mismos bomberos".