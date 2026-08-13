Puntos Violeta, límites al alcohol y espacio sin ruido: así serán las Fiestas Patronales más seguras de Benicarló

Benicarló reforzará durante sus próximas Fiestas Patronales las acciones de prevención frente al consumo de alcohol y otras drogas, las violencias sexuales y la LGTBI-fobia. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas y con la colaboración de la Comisión de Fiestas y la Coordinadora de Peñas, ha presentado dos campañas destinadas a promover unas celebraciones seguras, inclusivas, responsables y libres de agresiones.

Las iniciativas se desarrollarán bajo los lemas Sense agressions, disfrutem la festa y No deixes que l’alcohol i les drogues distorsionen la realitat, y combinarán acciones de sensibilización con medidas concretas durante los principales días festivos.

El concejal de Servicios Sociales y Políticas Inclusivas, Carlos Delshorts, ha subrayado que el objetivo es trasladar un mensaje claro a toda la ciudadanía: «En Benicarló queremos unas fiestas para disfrutar, convivir y respetarnos, sin agresiones y sin discriminaciones».

Las campañas incidirán especialmente en la prevención y en el rechazo de cualquier conducta discriminatoria. Para ello, se reforzarán los protocolos de actuación y habrá personas de referencia, además de puntos Violeta y LGTBI donde se ofrecerá información, orientación y atención cuando sea necesario.

Prevenir los riesgos del alcohol y las drogas

Una de las principales líneas de actuación será la campaña No deixes que l’alcohol i les drogues distorsionen la realitat, presentada por la técnica de la Unidad de Prevención Comunitaria de las Adicciones (UPCCA), Berta Doménech.

Uno de los carteles de la campaña de sensibilización para estas fiestas. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa está formada por tres carteles que representan situaciones cotidianas relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias con el objetivo de provocar la reflexión, especialmente entre la población más joven. «Queremos reivindicar que no es necesario asociar salir de fiesta y pasárselo bien con el consumo de alcohol o de otras drogas», ha señalado Doménech.

La campaña incluirá también el reparto de folletos informativos y pegatinas entre los distintos agentes implicados en las fiestas.

Desde la UPCCA se recuerda, además, que está prohibida la venta o el suministro de alcohol a menores de 18 años. La prevención pondrá especial énfasis en retrasar la edad de inicio del consumo, como medida para reducir los riesgos asociados a las adicciones.

La unidad también estará presente durante las fiestas en el Parc Juvenil, donde organizará actividades preventivas dirigidas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años.

Puntos Violeta y LGTBI contra las agresiones

La segunda campaña, Sense agressions, disfrutem la festa, vuelve a situar en primer plano la prevención de las violencias sexuales y los delitos de odio por LGTBI-fobia.

La iniciativa, presentada por la agente de Igualdad Aida Adell, cuenta con ilustraciones de la artista valenciana Tres Voltes Rebel y pretende fomentar relaciones basadas en el respeto, así como espacios de ocio en los que cualquier persona pueda disfrutar de las fiestas con seguridad y libertad.

La Comisión de Fiestas y la Coordinadora de Peñas se han adherido un año más al Protocolo municipal de prevención y actuación ante las violencias sexuales, sexistas y la LGTBI-fobia en espacios festivos.

Benicarló vuelve a situar en primer plano la prevención de las violencias sexuales y los delitos de odio por LGTBI-fobia. / MEDITERRÁNEO

Como parte del dispositivo, Benicarló instalará un Punto Violeta y LGTBI el 27 de agosto en el recinto de peñas y el 29 de agosto en el recinto de fiestas. Ambos estarán operativos de 1.30 a 4.30 horas.

Durante el resto de jornadas, tanto las peñas como la Comisión de Fiestas dispondrán de personas de referencia del protocolo debidamente identificadas para poder intervenir y ofrecer orientación cuando la situación lo requiera.

Las peñas: «Las fiestas son para divertirnos, pero no todo vale»

La presidenta de la Coordinadora de Peñas, Sandra Baena, ha reafirmado el compromiso del colectivo con unas celebraciones basadas en el respeto. «Las fiestas son para divertirnos, pero no todo vale. No queremos actitudes machistas, LGTBI-fóbicas, discriminatorias ni ningún tipo de agresión dentro de nuestro recinto», ha señalado.

Baena también ha hecho un llamamiento al consumo responsable y ha advertido de que consumir alcohol u otras sustancias «no puede ser una excusa para faltar al respeto o traspasar los límites de otra persona».

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Fiestas, Carlos Sánchez, ha destacado que la entidad se suma «de manera firme» a ambas campañas. El objetivo, ha remarcado, es conseguir que las Fiestas Patronales sean unas celebraciones en las que «todo el mundo pueda pasarlo bien, con respeto y responsabilidad», apelando también a la implicación colectiva para prevenir conflictos.

Un Parc Juvenil como alternativa de ocio saludable

Las medidas de prevención se completarán este año con el Parc Juvenil de Festes, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Juventud en colaboración con Servicios Sociales que pretende ofrecer una alternativa de ocio saludable para los más jóvenes.

El espacio abrirá los días 25, 26 y 27 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas, en el patio del Colegio La Salle.

El Parc Juvenil estará dirigido especialmente a la primera juventud y planteará actividades alejadas del consumo de alcohol y otras sustancias.

Además, entre las 18.00 y las 19.00 horas se reducirá el volumen de la música, con el objetivo de favorecer la participación de jóvenes con alta sensibilidad sensorial y avanzar hacia unas fiestas más accesibles e inclusivas.

Con estas acciones, Benicarló quiere trasladar la prevención de los riesgos asociados al ocio nocturno al conjunto de las Fiestas Patronales y reforzar una idea común: disfrutar de la fiesta debe ser compatible con cuidarse, respetar los límites de los demás y garantizar que todas las personas puedan participar en igualdad y con seguridad.