Burriana da luz verde a la urbanización pendiente junto al colegio Villa Fátima: adjudicada por un millón de euros

Más de quince años después de quedar a medio ejecutar, la urbanización de las parcelas situadas junto al colegio Villa Fátima encara su recta final. El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado a Pavasal por 1,08 millones de euros las obras que permitirán completar la unidad de ejecución B2, abrir una nueva conexión hacia la zona del río y descongestionar el tráfico del paseo San Juan Bosco, uno de los principales accesos a los centros educativos del entorno.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que, una vez completados los trámites administrativos previos al inicio de las obras, está previsto que la actuación pueda estar finalizada durante los primeros meses de 2027. La intervención permitirá completar la urbanización y dotar al ámbito de las infraestructuras necesarias, en concreto, contempla la pavimentación de las calles y la ejecución de las redes de saneamiento y pluviales, abastecimiento de agua potable, instalación eléctrica de baja tensión y alumbrado público.

Principales cambios

Uno de los principales cambios que dejará la actuación será la culminación de la conexión entre la calle Manuel Cubedo i Giner, la ronda del Músico Ibáñez y la calle Río Mijares. La apertura de este itinerario permitirá mejorar las comunicaciones de la zona y ofrecer una alternativa al tráfico que actualmente se concentra en el paseo San Juan Bosco, especialmente condicionado por la proximidad de varios centros educativos.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que la actuación supone avanzar en la resolución de "un problema histórico" y ha puesto el acento en el esfuerzo económico que realizará el consistorio para desbloquear definitivamente el sector. "Asumimos la mayor parte del coste para evitar que los propietarios paguen dos veces por lo mismo y garantizar que la ciudad crezca con servicios del siglo XXI", ha señalado.

En concreto, el consistorio afrontará el 74,45 % del coste total de la actuación, mientras que los propietarios de las parcelas asumirán el 25,55% restante mediante las correspondientes cuotas de urbanización.

Las obras de este sector comenzaron en torno a 2010 y llegaron a ejecutarse aproximadamente en un 70 %. Sin embargo, la paralización de la promotora dejó el proyecto inacabado y el paso de los años ha terminado afectando a parte de las infraestructuras ya construidas. Las aceras y calzadas presentan desperfectos, el cableado eléctrico prácticamente ha desaparecido y algunos tramos de la red de alcantarillado ya no se ajustan a la normativa vigente.

Por ello, los trabajos adjudicados ahora no se limitarán a ejecutar lo que quedó pendiente, sino que también será necesario renovar parte de las instalaciones existentes para adaptarlas a las condiciones actuales. La actuación permitirá, además, dotar de la condición de solar a las parcelas incluidas en este ámbito y completar un desarrollo urbanístico que lleva más de una década pendiente de cierre.