El símbolo de 5 euros con el que Peñíscola une a sus vecinos para un proyecto histórico

Las danzas tradicionales de Peñíscola quieren dejar huella también más allá de las calles y las celebraciones de septiembre. La agrupación de la Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses han impulsado una iniciativa solidaria para colaborar con el futuro museo dedicado a estas manifestaciones culturales que cada año se ofrecen a la Virgen de la Ermitana, Patrona de la localidad, durante las Fiestas Patronales.

Las dos entidades han diseñado cuatro pulseras solidarias, que se comercializarán conjuntamente en un pack por 5 euros en distintos puntos de venta. La recaudación contribuirá a la confección y adquisición de fondos y materiales para el nuevo proyecto museístico.

Cuatro mensajes que condensan la tradición de Peñíscola

El diseño de las pulseras está inspirado en el manto de la Virgen de la Ermitana y cada una incorpora una frase estrechamente ligada a la identidad, la memoria y las danzas de Peñíscola.

Los mensajes elegidos son «l'herència que es balla», «al combate, a la victoria», «som poble, som dansa» y «mañana será otro día».

Cartel con los puntos de venta de las pulseras benéficas. / MEDITERRÁNEO

Cuatro expresiones reconocibles para generaciones de peñiscolanos que convierten las pulseras en algo más que un elemento de colaboración: son también una forma de llevar consigo una parte de las fiestas y de una tradición transmitida durante generaciones.

La ciudadanía, protagonista del futuro museo

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha agradecido la iniciativa promovida por ambas asociaciones y ha destacado su capacidad para implicar directamente a vecinos y visitantes en la puesta en marcha del futuro espacio expositivo.

La previsión es que el nuevo museo dedicado a los festejos y danzas tradicionales de Peñíscola abra sus puertas el próximo año, incorporando fondos y elementos vinculados a una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, agradece en rueda de prensa esta iniciativa. / MEDITERRÁNEO

La campaña de las pulseras permitirá que la ciudadanía pueda contribuir de manera sencilla a este proyecto y reforzar, al mismo tiempo, el vínculo entre las generaciones actuales y el patrimonio festivo local.

Un septiembre histórico para las Fiestas Patronales de Peñíscola

La iniciativa llega a las puertas de unas Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana especialmente significativas.

Las celebraciones de este mes de septiembre tendrán lugar por primera vez con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y contarán con la Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses como mantenedoras de los festejos, representadas por sus respectivos presidentes, Juan Llaudis y Jesús Bayarri.

Dos hitos a los que próximamente se sumará la apertura del nuevo museo, un proyecto que busca preservar, divulgar y transmitir a las futuras generaciones el valor de unas danzas que forman parte inseparable de la identidad cultural de Peñíscola.

Un futuro espacio que, como ha destacado Martínez, avanza «con la ilusión y colaboración de todas y todos».