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El símbolo de 5 euros con el que Peñíscola une a sus vecinos para un proyecto histórico

La Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses ponen a la venta cuatro pulseras con mensajes vinculados a la tradición local para recaudar fondos destinados al nuevo espacio expositivo

Las danzas de Peñíscola lanzan pulseras solidarias para colaborar con el futuro museo de los festejos.

Las danzas de Peñíscola lanzan pulseras solidarias para colaborar con el futuro museo de los festejos. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

Las danzas tradicionales de Peñíscola quieren dejar huella también más allá de las calles y las celebraciones de septiembre. La agrupación de la Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses han impulsado una iniciativa solidaria para colaborar con el futuro museo dedicado a estas manifestaciones culturales que cada año se ofrecen a la Virgen de la Ermitana, Patrona de la localidad, durante las Fiestas Patronales.

Las dos entidades han diseñado cuatro pulseras solidarias, que se comercializarán conjuntamente en un pack por 5 euros en distintos puntos de venta. La recaudación contribuirá a la confección y adquisición de fondos y materiales para el nuevo proyecto museístico.

Cuatro mensajes que condensan la tradición de Peñíscola

El diseño de las pulseras está inspirado en el manto de la Virgen de la Ermitana y cada una incorpora una frase estrechamente ligada a la identidad, la memoria y las danzas de Peñíscola.

Los mensajes elegidos son «l'herència que es balla», «al combate, a la victoria», «som poble, som dansa» y «mañana será otro día».

Cartel con los puntos de venta de las pulseras benéficas.

Cartel con los puntos de venta de las pulseras benéficas. / MEDITERRÁNEO

Cuatro expresiones reconocibles para generaciones de peñiscolanos que convierten las pulseras en algo más que un elemento de colaboración: son también una forma de llevar consigo una parte de las fiestas y de una tradición transmitida durante generaciones.

La ciudadanía, protagonista del futuro museo

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha agradecido la iniciativa promovida por ambas asociaciones y ha destacado su capacidad para implicar directamente a vecinos y visitantes en la puesta en marcha del futuro espacio expositivo.

La previsión es que el nuevo museo dedicado a los festejos y danzas tradicionales de Peñíscola abra sus puertas el próximo año, incorporando fondos y elementos vinculados a una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, agradece en rueda de prensa esta iniciativa.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, agradece en rueda de prensa esta iniciativa. / MEDITERRÁNEO

La campaña de las pulseras permitirá que la ciudadanía pueda contribuir de manera sencilla a este proyecto y reforzar, al mismo tiempo, el vínculo entre las generaciones actuales y el patrimonio festivo local.

Un septiembre histórico para las Fiestas Patronales de Peñíscola

La iniciativa llega a las puertas de unas Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana especialmente significativas.

Las celebraciones de este mes de septiembre tendrán lugar por primera vez con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y contarán con la Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses como mantenedoras de los festejos, representadas por sus respectivos presidentes, Juan Llaudis y Jesús Bayarri.

Dos hitos a los que próximamente se sumará la apertura del nuevo museo, un proyecto que busca preservar, divulgar y transmitir a las futuras generaciones el valor de unas danzas que forman parte inseparable de la identidad cultural de Peñíscola.

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Un futuro espacio que, como ha destacado Martínez, avanza «con la ilusión y colaboración de todas y todos».

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