Top Manta
Intervienen casi 600 productos del ‘top manta’ en Peñíscola
El dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local retiró del mercado artículos valorados en más de 12.300 euros
La Guardia Civil de Castellón en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Peñíscola, han desarrollado durante todo el fin de semana varios dispositivos operativos contra la venta ambulante de productos presuntamente falsificados en la localidad de Peñíscola (Castellón), que ha permitido intervenir casi 600 artículos de diferentes marcas, valorados en más de 12.300 euros, y han sido propuestos para sanción tres personas por diversas infracciones relacionada con esa actividad.
La actuación se llevó a cabo durante varias jornadas en las zonas de mayor afluencia turística del municipio de Peñíscola, donde los agentes intensificaron la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos y proteger tanto a los consumidores como a los titulares de las marcas afectadas y al comercio legal.
Como resultado del dispositivo fueron intervenidos numerosos productos destinados a la venta ambulante, entre ellos camisetas deportivas, bolsos y otros artículos de distintas marcas comerciales.
Las intervenciones permitieron además retirar del mercado una importante cantidad de productos cuya comercialización podría inducir a error a los consumidores y ocasionar un perjuicio económico tanto a los titulares de las marcas como al comercio legal.
Para más información la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón está disponible en los teléfonos 964.22.46.00 ext. 0620140 o 628.140.650
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