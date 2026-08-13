'Històries d'un balcó', el libro que recoge las vivencias compartidas durante 30 años en los veranos de l'Avellà

El paraje de l'Avellà de Catí debe su fama, más allá del conocimiento que de él tienen los vecinos de la zona, a la existencia de una fuente a cuyas aguas, tradicionalmente, se les habían atribuido cualidades milagrosas. Al amparo posiblemente de esa creencia y de los beneficios para la salud de ese manantial, se levantaron un conocido balneario y una ermita, la de la Mare de déu de l'Avellà, en cuyo entorno creció un pequeño núcleo poblacional que diversas familias convirtieron en su destino vacacional estival.

Y ya se sabe que el verano tiene algo de especial, no solo por lo que supone de descanso y desconexión de la rutina diaria, sino también porque fomenta el nacimiento de amistades fijas discontinuas, dado que se alimentan, por regla general, durante unas pocas semanas a lo largo del año.

Ese es el vínculo que une a cinco familias de distintos puntos de la provincia de Castellón «y una persona que sube más a menudo», que acuden «desde hace unos 30 años» a unos apartamentos de l'Avellà, un remanso de paz y un baúl de recuerdos que hace poco decidieron abrir. Y lo hicieron de forma literaria, puesto que se animaron a escribir juntos un libro en el que recopilan sus vivencias y sensaciones relacionadas con sus veranos en este rincón de l'Alt Maestrat.

En poco más de media docena de colaboraciones, han dado forma a una publicación «que no tiene pretensiones literarias», destaca una de las participantes, pero sí una gran carga emocional.

Este martes se ha presentado en Catí el libro 'Històries d'un balcó de l'Avellà', creado por los vecinos que pasan sus vacaciones estivales en este enclave. / MÒNICA MIRA

Así lo pudieron comprobar en el acto que organizaron este martes que, por circunstancias de la vida, estaba previsto para el lunes, pero tuvieron que aplazar como consecuencia de las evacuaciones por el incendio forestal iniciado en Tírig el fin de semana. La presentación «ha tenido cierta repercusión, porque ha despertado curiosidad y la gente en general está muy contenta, algunos asistentes se emocionaron».

Relatos personales e íntimos

Històries d'un balcó de l'Avellà es el título de una obra que recoge relatos personales e íntimos, otros inventados, alguna poesía, «pero siempre con este lugar como protagonista, el paraje, la fuente…», describen.

Para las autoras y autores, la sinopsis se resumiría diciendo que «es una historia de amistad y compañerismo» de un grupo de personas que «algunas nos vemos durante el año, pero con otras solo nos encontramos los quince días de agosto que subimos a l'Avellà».

El libro ha sido una autoedición, porque no aspiraban a más que plasmar sobre el papel una historia común, y porque tenían la ventaja de que en el grupo de familias contaban con personas con conocimientos de edición, de hecho, destacan que «hemos tenido la suerte que el diseño lo ha realizado Josep Porcar, un conocido poeta y diseñador editorial».