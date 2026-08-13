Luz verde definitiva al vial que dará acceso al nuevo ecoparque de Orpesa

La construcción del ecoparque fijo de Orpesa suma un nuevo avance para completar una de las infraestructuras ambientales pendientes del municipio. La junta de gobierno local ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del vial que permitirá conectar y garantizar el acceso a las futuras instalaciones, actualmente en obras en la zona de la antigua depuradora.

El acuerdo culmina la tramitación municipal de este proyecto de urbanización y ha contado con el voto favorable de los tres partidos que integran el equipo de gobierno, PP, Vox y Ciudadanos. El vial constituye una actuación necesaria para facilitar tanto la entrada de los usuarios como el tránsito de los vehículos vinculados a la gestión y retirada de residuos.

El paso llega mientras avanzan las obras del propio ecoparque, iniciadas el pasado mes de mayo y ejecutadas por el Consorcio Provincial de Residuos C1. El complejo supondrá una inversión superior a 1,07 millones de euros y ocupará una parcela de unos 2.900 m2. Por el momento, el Ayuntamiento no ha comunicado una fecha prevista para la finalización de los trabajos ni para la puesta en servicio de las instalaciones.

Un espacio para residuos especiales y reutilización

El futuro recinto permitirá ampliar las posibilidades de recogida selectiva y facilitar a los vecinos la entrega de aquellos residuos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores convencionales. El proyecto distribuye el espacio entre una oficina y recepción, almacén, aula medioambiental y zona de preparación para la reutilización, además de un porche específico para residuos peligrosos y un centro de transformación.

La mayor parte de la superficie se completa con un amplio patio destinado al almacenamiento de los distintos materiales y a la circulación de vehículos, además de una zona ajardinada. La incorporación de un área de preparación para la reutilización introduce además una vertiente ligada a la economía circular, al permitir que determinados objetos o materiales puedan recuperarse antes de convertirse definitivamente en residuos.

El concejal de Medio Ambiente, David Juárez, ha señalado que «se ha otorgado la licencia para la construcción del vial de acceso al nuevo ecoparque fijo, que ya se encuentra en construcción. Desde la Concejalía de Medio Ambiente hemos realizado un seguimiento continuo de la tramitación para agilizar todos los pasos y conseguir que esta infraestructura tan necesaria sea una realidad en los próximos meses. Seguimos trabajando para mejorar los servicios y avanzar hacia una Oropesa más sostenible».

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Araceli de Moya, ha explicado que «desde el departamento de Urbanismo hemos gestionado absolutamente todos los trámites para poder otorgar la licencia de construcción del ecoparque y, en este caso, la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del vial de acceso a dicho ecoparque. Desde Urbanismo hemos trabajado con toda la diligencia y agilidad posible para que esta infraestructura sea lo antes posible una realidad y podamos gestionar mucho mejor los residuos de nuestra población».

De Moya ha añadido además que «felicito el trabajo realizado por los técnicos de Urbanismo, ya que su labor ha sido imprescindible para que, en un futuro próximo, puedan gestionarse desde otros departamentos competentes todo el tratamiento de residuos. Evidentemente, esta era una actuación previa necesaria para que pronto pueda ponerse en marcha esa gestión tan necesaria para el municipio».

Ubicación definitiva

La ubicación escogida recupera, además, el emplazamiento inicialmente planteado junto a la depuradora. El Ayuntamiento explicó meses atrás que, tras estudiar diferentes alternativas junto a los técnicos municipales y del Consorcio C1, se optó por volver a esta parcela al considerar que podía reducir las molestias y ofrecer mejores condiciones de acceso.

Con la aprobación definitiva del vial queda así completado otro de los trámites urbanísticos necesarios alrededor de una instalación llamada a concentrar la recogida de residuos especiales y reforzar la infraestructura municipal destinada a la separación, recuperación y gestión de residuos.