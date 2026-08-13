Adiós a las filtraciones en Onda: el cambio radical de la calle San Valentín que ya disfrutan los vecinos

La calle San Valentín de Onda estrena nueva imagen después de que el Ayuntamiento haya dado por finalizadas las obras de mejora y reasfaltado de la vía. La actuación busca poner fin a los problemas de encharcamientos, filtraciones y humedades que sufrían los residentes durante los episodios de lluvia y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad y la movilidad peatonal en este punto del municipio.

La intervención, consensuada con los vecinos, responde a una demanda planteada desde hacía tiempo por los residentes de la zona. El deterioro del antiguo pavimento y una pendiente inadecuada de la calzada dificultaban la correcta evacuación del agua hacia los desagües.

Como consecuencia, cuando se producían precipitaciones se formaban acumulaciones de agua que podían terminar afectando a las fachadas y a los bajos de las viviendas situadas junto a la calle.

Nuevas pendientes para conducir el agua hacia el alcantarillado

Uno de los principales objetivos de las obras en la calle San Valentín ha sido corregir precisamente estos problemas de drenaje.

Durante los trabajos de pavimentación, los operarios han actuado sobre la nivelación del terreno y han rediseñado las pendientes de la vía para facilitar que el agua de lluvia sea conducida de forma más rápida y eficaz hasta la red de alcantarillado.

La remodelación también ha permitido adaptar toda la calle a una única altura y acometer mejoras en la red de agua potable, ampliando así el alcance de una actuación inicialmente vinculada a los problemas que aparecían cada vez que llovía.

El concejal de Vía Pública de Onda, Vicente Ramón, ha destacado que la intervención responde directamente a las necesidades trasladadas por los residentes. «Nuestro compromiso es garantizar que los vecinos cuenten con infraestructuras seguras y en óptimas condiciones. Solucionar estos problemas estructurales era una prioridad para el bienestar del barrio», explica.

La calle San Valentín se convierte en una vía peatonal

Más allá de solucionar las deficiencias de canalización, la actuación supone también un cambio en la configuración urbana de la calle.

Tras la finalización de las obras, San Valentín pasa a ser una vía peatonal, con un nuevo acabado de hormigón impreso y un espacio diseñado para dar mayor protagonismo a quienes se desplazan a pie.

El acceso de vehículos se mantendrá para aquellos vecinos que dispongan de vado, mientras que la reducción del tráfico en el resto de la calle permitirá crear un entorno con menos coches y mejorar las condiciones de seguridad para los peatones.

De esta forma, el Ayuntamiento de Onda combina en una misma intervención la resolución de un problema de infraestructuras con la renovación del espacio público.

Una actuación para mejorar el día a día del vecindario

Con la remodelación ya terminada, los residentes de la calle San Valentín disponen de una vía renovada y preparada para afrontar con mejores condiciones futuros episodios de lluvia.

La nueva configuración pretende evitar que vuelvan a producirse los encharcamientos que durante años acababan generando filtraciones y humedades en los inmuebles próximos, al tiempo que ofrece un espacio urbano más accesible y seguro.

La actuación se suma así a las intervenciones de mejora del espacio público en Onda, poniendo el foco en problemas cotidianos que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos.