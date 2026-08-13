Pau Ramos, la joven promesa de l’Alcora que triunfa a nivel nacional en diseño mecánico

Pau Ramos Benages, vecino de l’Alcora de 19 años, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas valencianas en el ámbito del diseño mecánico tras conseguir la medalla de plata a nivel nacional en la modalidad de Diseño Mecánico CAD.

El joven cursa el Grado Superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en el IES Politécnico de Castellón y completa su formación con prácticas en Talleres Vivas, en l’Alcora, donde puede trasladar al entorno profesional los conocimientos adquiridos durante sus estudios.

El reconocimiento llegó durante la fase nacional de SpainSkills, celebrada en Madrid, una competición que reúne a algunos de los mejores estudiantes de Formación Profesional de toda España y en la que los participantes deben demostrar sus conocimientos y habilidades técnicas ante situaciones similares a las que pueden encontrarse en el mundo laboral.

El resultado de Pau adquiere especial relevancia al haber sido el único participante de toda la Comunitat Valenciana que consiguió una medalla en la especialidad de Diseño Mecánico CAD.

Del oro autonómico a la plata nacional

La trayectoria del joven de l’Alcora en esta competición comenzó previamente en la fase autonómica. Pau consiguió la medalla de oro en CVSkills 2025, celebrada en Valencia, un resultado que le permitió representar a la Comunitat Valenciana en la competición nacional.

El salto a la fase estatal supuso un nuevo reto tanto a nivel técnico como personal. Durante cinco días, los participantes convivieron con estudiantes procedentes de diferentes comunidades autónomas, compartiendo conocimientos, experiencias y su pasión por las distintas especialidades profesionales.

Más allá del resultado conseguido, Pau destaca el impacto que esta experiencia ha tenido en su futuro.

“Tengo claro que mi participación ha marcado un antes y un después en mi trayectoria académica y profesional”.

La medalla de plata supone así un reconocimiento al esfuerzo y dedicación del joven, al mismo tiempo que pone en valor la formación recibida en el IES Politécnico de Castellón y el nivel del alumnado de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana.

El joven alcorino, mientras realiza el examen. / Javier Nomdedeu

La Ingeniería Mecánica, su próximo objetivo

Pau Ramos ya tiene claro hacia dónde quiere dirigir sus próximos pasos. Su intención es continuar sus estudios y cursar Ingeniería Mecánica, profundizando especialmente en el ámbito del diseño.

“Quiero estudiar Ingeniería Mecánica y este premio me impulsa muchísimo. Para mí, cada fase del campeonato, tanto el autonómico como el nacional, ha supuesto un paso adelante en mi crecimiento personal y formativo”.

Su vocación pasa por combinar el trabajo técnico de diseño con la aplicación práctica en el entorno industrial. “Mi objetivo es continuar mi formación en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, una disciplina que considero fundamental para desarrollar mi verdadera vocación: el diseño mecánico. Aspiro a trabajar tanto dentro de una oficina técnica diseñando como a pie de máquina, donde pueda aplicar mis conocimientos en proyectos reales y seguir perfeccionando habilidades”, afirma.

Con apenas 19 años, Pau Ramos suma así un importante reconocimiento nacional a una trayectoria que acaba de comenzar y que apunta directamente hacia el mundo de la ingeniería y el diseño mecánico.