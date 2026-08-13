De 141 metros de playa a solo 32: la imagen que alerta de la regresión del litoral de Almenara

La regresión de la playa de Almenara vuelve a encender las alarmas entre los vecinos de la zona sur del litoral. La recién creada Associació Platja d’Almenara, constituida para defender los intereses de la costa, denuncia el avance del mar en el último kilómetro de playa, un tramo en el que no existen espigones y donde, según sostiene, la zona de baño se reduce año tras año.

La comparación aérea aportada por la asociación muestra la evolución de un mismo punto de la Playa Casablanca de Almenara entre 2002 y 2025. Según las mediciones reflejadas en las imágenes, la anchura de la playa habría pasado de 141 metros en 2002 a 32 metros en 2025, lo que supone una reducción del 77% en 23 años.

La misma información gráfica cifra además en más de 300.000 metros cuadrados la superficie de playa perdida desde 1970.

De 141 a 32 metros en el mismo punto de Playa Casablanca

La asociación centra su denuncia en la zona sur del litoral de Almenara, donde el proyecto de regeneración no contempló la construcción de defensas en el último kilómetro. Según explican los representantes vecinales, la previsión era que la llegada de sedimentos permitiera ganar metros de playa, pero aseguran que la evolución ha sido precisamente la contraria.

Después de cinco años desde que la Dirección General de Costas ejecutara la construcción de varios espigones y la regeneración de los tres kilómetros de litoral, los vecinos consideran que existen diferencias visibles entre ambas zonas.

Mientras sostienen que la parte norte ha experimentado una mejora, denuncian que en la zona sur el avance del mar continúa reduciendo la playa y dejando progresivamente menos espacio para el baño.

Comparación aérea (Google Maps) del mismo punto de la playa Casablanca de Almenara: A la izquierda, 141 metros de anchura de playa en 2002; a la derecha, 32 metros en 2025. / MEDITERRÁNEO

A juicio de la Associació Platja d’Almenara, las intervenciones realizadas hasta ahora en este tramo han tenido un carácter “puntual y paliativo”, mediante aportaciones de material que permiten recuperar temporalmente parte de la playa, pero cuyos efectos desaparecen con los temporales posteriores.

La entidad asegura que esta situación se ha repetido durante los últimos inviernos y reclama ahora una actuación urgente para frenar la regresión costera.

Al mismo tiempo, solicita a Costas que inicie la tramitación de un proyecto global de regeneración del litoral mediterráneo, con el objetivo de evitar, según argumenta, que los problemas derivados de la erosión vayan trasladándose de unos municipios a otros.

Actualmente, según señala la asociación, no existe un proyecto definido de regeneración integral para este tramo del litoral.

Miembros de la asociación vecinal Platja d’Almenara, de nueva creación, constituida para defender los intereses del litoral. / MEDITERRÁNEO

Los vecinos reclaman espigones y el Ayuntamiento presiona a Costas

La Associació Platja d’Almenara reclama a las administraciones competentes que comiencen sin más demora los trabajos que considera necesarios para proteger la zona sur. Su petición pasa por la construcción de los espigones necesarios para frenar la regresión, siguiendo el modelo aplicado en la parte norte.

El Ayuntamiento de Almenara reconoce la problemática que están padeciendo los vecinos de esta parte de la costa. La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, señala que el consistorio carece de competencias para ejecutar directamente estas obras y que su actuación se centra en trasladar la situación a Costas.

“Desde el consistorio no podemos actuar, lo que hacemos es insistir a Costas para que vean el problema in situ”, explica la alcaldesa.

Pérez recuerda que ya se ha llevado a cabo una pequeña actuación para paliar la situación, aunque considera que las defensas marítimas son actualmente la opción capaz de resolver o, al menos, frenar el problema.

“Todos somos conocedores de que la solución es la construcción de defensas, porque guste o no es lo que actualmente puede resolver el problema o al menos frenarlo”, afirma.

La alcaldesa de Almenara tiene además pendiente una reunión en la Dirección General de Costas en la que pretende exponer nuevamente la situación y solicitar que se adopte la solución que el organismo considere más adecuada.

“No estamos de brazos cruzados; la situación que están padeciendo los vecinos también la padece el consistorio”, concluye Pérez.

La evolución reflejada en las imágenes de Playa Casablanca, con una anchura que pasa de 141 a 32 metros entre 2002 y 2025 en el punto comparado, se ha convertido así en el principal argumento gráfico con el que los vecinos reclaman una respuesta urgente ante la regresión del litoral de Almenara.