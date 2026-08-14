Por qué en l’Alcora preocupa tanto el voraz incendio que amenaza al Monasterio de San Juan de la Peña

L’Alcora sigue con especial preocupación la evolución del incendio que afecta al entorno del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, en Huesca, por la estrecha vinculación histórica de este enclave con una de las figuras fundamentales del pasado alcorino: Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, X Conde de Aranda, cuyo panteón se encuentra en este emblemático conjunto aragonés.

La inquietud en l’Alcora va más allá del extraordinario valor patrimonial de San Juan de la Peña. El X Conde de Aranda está directamente ligado a la historia de la Real Fábrica de Loza y Porcelana de l’Alcora, la manufactura que convirtió a la localidad en un referente de la cerámica artística europea y cuyo tercer centenario se celebrará en 2027.

Ante el avance de las llamas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón accedieron al monasterio para proteger y poner a salvo algunos de los bienes históricos conservados en su interior.

El incendio en Huesca afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos / MEDITERRÁNEO

Entre los elementos retirados durante una primera intervención figuraba la indumentaria vinculada al X Conde de Aranda, además de restos arqueológicos y otros bienes patrimoniales. La proximidad del fuego obligó posteriormente a los equipos a abandonar el recinto ante el avance de las llamas.

El Conde de Aranda que dio proyección universal a la fábrica de l’Alcora

El cronista oficial de l’Alcora, José Manuel Puchol, destaca a Mediterráneo la importancia que tiene San Juan de la Peña para la historia alcorina por encontrarse allí el panteón de Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, X Conde de Aranda.

Aunque no fue el fundador de la Real Fábrica —su creación correspondió al IX Conde de Aranda—, el X Conde desempeñó un papel decisivo en la dimensión que alcanzó posteriormente la manufactura alcorina y en su proyección y prestigio internacional.

Es precisamente esta relación la que explica la especial atención con la que l’Alcora está siguiendo la evolución del incendio. El monasterio custodia una parte de la memoria de la familia nobiliaria que quedó para siempre ligada al nacimiento y desarrollo de una de las etapas más relevantes de la historia económica, artística y cultural del municipio.

San Juan de la Peña, amenazado por las llamas

El incendio originado en el entorno de Las Peñas de Riglos alcanzó durante la jornada del jueves las inmediaciones del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico de Aragón.

En una primera intervención, los equipos rescataron la indumentaria del X Conde de Aranda, restos arqueológicos y otros bienes. / MEDITERRÁNEO

Las llamas llegaron a la parte superior del cenobio, en una zona con abundante vegetación. La singular ubicación del monasterio, construido bajo una gran roca, habría contribuido a proteger su estructura. El avance del fuego provocó momentos de especial tensión durante varias horas, cuando las llamas amenazaron directamente el complejo histórico.

San Juan de la Peña posee además un enorme valor histórico por su vinculación con los orígenes del Reino de Aragón y por albergar enterramientos de monarcas y miembros de la nobleza.

Una historia que l’Alcora prepara para celebrar en 2027

La preocupación adquiere todavía mayor significado a las puertas de 2027, cuando l’Alcora conmemorará el 300 aniversario de la fundación de la Real Fábrica del Conde de Aranda, creada en 1727 y convertida con el paso del tiempo en una de las grandes señas de identidad del municipio.

El histórico recinto de la Real Fábrica se encuentra actualmente inmerso en un proceso de recuperación, restauración y puesta en valor, con la participación del Ayuntamiento de l’Alcora y el apoyo de distintas administraciones e instituciones, entre ellas el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y fondos europeos, además de entidades y empresas vinculadas al territorio.

Tres siglos después de la creación de aquella manufactura, el incendio de San Juan de la Peña vuelve a poner de relieve la conexión histórica entre l’Alcora, los Condes de Aranda y uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Aragón.