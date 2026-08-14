L’Alcora rescata in extremis las Fiestas del Cristo: el Ayuntamiento montará gratis más de 170 cadafals tras la espantada de la empresa

El Ayuntamiento de l’Alcora se hará cargo, a través de la Brigada Municipal de Obras y Servicios, del montaje de los más de 170 cadafals previstos para las próximas Fiestas del Cristo, que comenzarán el 21 de agosto.

El equipo de gobierno ha anunciado esta solución para garantizar que las estructuras taurinas estén instaladas a tiempo y que los festejos puedan desarrollarse con normalidad.

La brigada municipal asumirá el montaje de la totalidad de los cadafals y contará, además, con la colaboración de los profesionales necesarios para asegurar que, según ha señalado el consistorio, «todo esté a punto con total normalidad y seguridad».

La decisión se adopta de forma extraordinaria después de que la empresa privada contratada directamente por las peñas comunicara al Ayuntamiento su renuncia a prestar el servicio, motivada por las críticas recibidas en redes sociales.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha confirmado que ninguna peña sufrirá perjuicio económico por el cambio. / Nomdedeu

Ante una situación sobrevenida y con las fiestas a pocos días de comenzar, el gobierno municipal articuló en menos de 24 horas una alternativa basada en dos prioridades: informar y coordinarse con las peñas afectadas y poner en marcha un plan que permitiera garantizar el montaje.

Las peñas recuperarán todo el dinero abonado

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha confirmado que ninguna peña sufrirá perjuicio económico por el cambio.

La empresa saliente devolverá el 100 % de los importes cobrados. Las peñas que realizaron el pago mediante transferencia bancaria recibirán la devolución en la misma cuenta, mientras que aquellas que abonaron el servicio en efectivo podrán recuperar su dinero a partir del próximo martes en la tienda El Didal.

Además, el montaje realizado por la brigada municipal no tendrá ningún coste adicional para las peñas.

Desde el Ayuntamiento explican que para cobrar este servicio sería necesario establecer previamente un precio público mediante una ordenanza fiscal, un procedimiento administrativo que, dados los plazos actuales, no puede completarse antes del inicio de las fiestas.

De este modo, las peñas únicamente deberán hacer frente a la tasa habitual de 60 euros por ocupación de la vía pública, que ya ha sido abonada por la práctica totalidad de ellas.

Una solución excepcional ante la proximidad de las fiestas

El equipo de gobierno insiste en el carácter «excepcional e inédito» de la medida, adoptada debido al escaso margen de tiempo existente hasta el comienzo de las Fiestas del Cristo.

De cara al próximo año, el Ayuntamiento volverá a facilitar a las peñas el contacto con empresas especializadas para que puedan contratar libremente el servicio y mantener su responsabilidad habitual sobre el montaje de las estructuras.

Al mismo tiempo, el consistorio prevé trabajar durante el próximo ejercicio en la modificación de las ordenanzas fiscales para regular este servicio.

El objetivo es que, si en el futuro el Ayuntamiento tuviera que asumir nuevamente el montaje, pueda repercutirse exclusivamente el coste real de los trabajos, «sin afán lucrativo ni beneficio para las arcas municipales».

Samuel Falomir ha agradecido a las peñas su «comprensión y colaboración» ante la situación y ha destacado especialmente la «predisposición y el esfuerzo» de los trabajadores y servicios municipales para responder a las necesidades derivadas de este cambio de última hora.