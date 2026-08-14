Benicàssim retira más de 52 toneladas de residuos de sus playas en lo que va de temporada

Más de 52 toneladas de residuos han tenido que ser retiradas de las playas de Benicàssim desde el inicio de la temporada. En concreto, los servicios municipales de limpieza han recogido ya 52,36 toneladas, una cifra especialmente significativa durante los meses de mayor afluencia y que refuerza el llamamiento a evitar que los residuos acaben sobre la arena o en el mar.

La recogida forma parte del dispositivo diario de limpieza de las playas, uno de los servicios que el Ayuntamiento refuerza durante la temporada turística para mantener el litoral en condiciones adecuadas. El objetivo municipal es compatibilizar la elevada presencia de usuarios con la conservación ambiental de uno de los principales espacios naturales y turísticos de Benicàssim.

El consistorio incide, además, en que el mantenimiento de las playas no depende únicamente de los medios destinados a su limpieza. La cantidad de residuos recogidos evidencia también la importancia de reducir los desechos que llegan a la costa y de reforzar la colaboración de quienes utilizan diariamente estos espacios.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, señala que «mantener nuestras playas limpias es una responsabilidad compartida. Desde el Ayuntamiento destinamos importantes recursos humanos y materiales para conservar este espacio natural en las mejores condiciones, pero la colaboración ciudadana es imprescindible para reducir el impacto ambiental y proteger nuestro litoral».

Reducir residuos desde la propia arena

Entre los gestos en los que vuelve a incidir el Ayuntamiento figuran utilizar las papeleras, separar correctamente los residuos, recoger las colillas y evitar el abandono de plásticos de un solo uso. Son acciones cotidianas que, especialmente durante las semanas de mayor ocupación, pueden reducir la cantidad de desechos que deben retirarse cada jornada y evitar que terminen llegando al medio marino.

La concejala de Turismo, Playas y Brigada, Elena Llobell, destaca que «cada residuo que evitamos abandonar en la arena o en el mar supone un beneficio para el ecosistema, para la imagen de Benicàssim como destino turístico sostenible y para la calidad de vida de quienes disfrutan de nuestras playas». Por ello, añade, «nuestro objetivo es cuidar de nuestro principal recurso turístico y, al mismo tiempo, concienciar a los ciudadanos para mantener los estándares de calidad que certifican nuestras playas».

El Ayuntamiento vincula así el dispositivo de limpieza no solo a la imagen turística del municipio, sino también a la protección ambiental del litoral, y apela a la responsabilidad compartida para reducir la presencia de residuos en unas playas de las que, desde el comienzo de la temporada, ya se han retirado más de 52 toneladas.