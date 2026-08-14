Burriana arrancará los trabajos de finalización del gran colector tras las fiestas patronales

El gran colector de la avenida Cardenal Tarancón de Burriana encara su recta final. El Ayuntamiento ha adjudicado a Becsa por 1,03 millones de euros la ejecución de la cuarta y última fase de esta faraónica infraestructura destinada a mejorar la capacidad de drenaje del municipio y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Los trabajos comenzarán en la segunda quincena de septiembre, una vez finalizadas las fiestas de la Misericordia, y tendrán un plazo de ejecución de siete meses.

La actuación permitirá conectar las tuberías de gran diámetro desde la rotonda de la piscina cubierta, con dos ramales que se dirigirán hacia el Camí Fondo y la plaza de la Generalitat Valenciana. De esta forma, se mejorará la recogida de aguas pluviales en algunos de los puntos más sensibles del casco urbano, como los sectores de Escorredor y Finello, reforzando la respuesta de la red ante las lluvias torrenciales.

El proyecto contempla la construcción de una gran arqueta en la carretera del Puerto, desde la que partirá un colector de 1.800 milímetros de diámetro que recorrerá la avenida Jaime Chicharro hasta la plaza de la Generalitat. También se ejecutará una nueva red en la avenida Jaime I que culminará en un tanque de tormentas en las inmediaciones del Camí Fondo.

A estas actuaciones se sumará la instalación de nuevos imbornales en puntos críticos, como la calle Finello, y la colocación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante pavimento drenante. Estas soluciones permitirán mejorar la captación y gestión del agua de lluvia en superficie.

Gestión del tráfico

La ejecución de esta infraestructura ha obligado en las anteriores fases a prestar especial atención a la circulación, especialmente en la avenida Cardenal Tarancón, una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad y que concentra un elevado volumen de tráfico. En esta última fase, los trabajos se aproximarán además a un punto especialmente sensible, como es la rotonda de la carretera del Puerto, por donde circulan los vehículos que se dirigen hacia la zona marítima.

Preguntado por la afección al tráfico durante las obras, el concejal de Urbanismo, Mario Trullén, ha explicado que se seguirá un planteamiento similar al aplicado en las fases anteriores. "Tal y como se ha hecho hasta ahora, se diseñará una alternativa específica para los vehículos que se dirigen a la zona marítima, liberando un carril y ofreciendo otras opciones para que se pueda seguir circulando", ha señalado.

La actuación, cuya finalización está prevista para 2027, elevará por encima de los 4,5 millones de euros la inversión realizada por el consistorio en el conjunto de esta red. El sistema incorpora además dos tanques de tormentas, uno situado en Sant Blai y otro de mayor capacidad en el entorno de la avenida Cardenal Tarancón. Estas instalaciones permiten almacenar agua durante los episodios de lluvia para favorecer posteriormente su reutilización en el riego de zonas verdes y los Huertos de Ocio.