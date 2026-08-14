L’Alcora estrena la nave BIC de la Real Fábrica: 1.000 metros cuadrados para cultura, eventos y vida social

La Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda suma desde este jueves un nuevo espacio al servicio de l’Alcora. El municipio ha inaugurado la nave BIC, una de las intervenciones más destacadas acometidas en los últimos años dentro del histórico complejo cerámico y que permite recuperar alrededor de 1.000 metros cuadrados para nuevos usos.

La inauguración oficial tuvo lugar a las 19.00 horas, con presencia de autoridades e invitados, mientras que entre las 19.00 y las 22.00 horas se programó una jornada de puertas abiertas dirigida a toda la ciudadanía.

El nuevo recinto nace con una clara vocación polivalente. Está preparado para acoger actividades educativas, culturales y sociales, congresos, ferias, encuentros vecinales, actos de asociaciones, exposiciones, conciertos y talleres, ampliando así la red de espacios municipales disponibles en l’Alcora.

Las obras han sido ejecutadas por Civicons Construcciones Públicas S.L., con una inversión cercana al millón de euros. La actuación ha incluido la consolidación estructural del inmueble, la renovación completa de la cubierta y de los acabados interiores, además de nuevos sistemas eléctricos, iluminación eficiente y climatización sostenible.

También se han construido rampas y accesos universales y aseos adaptados, con el objetivo de garantizar la plena accesibilidad del recinto.

Un gran espacio polivalente dentro del patrimonio cerámico

El proyecto incorpora además un espacio escénico modular y diferentes zonas auxiliares de apoyo técnico y logístico. Esta configuración permitirá adaptar la Nave BIC a las necesidades de cada actividad y facilitará la celebración de actos de formatos muy distintos.

Con la intervención se recupera una de las naves industriales de mayores dimensiones del conjunto de la Real Fábrica para devolverla al uso público.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, destaca la importancia patrimonial y social de la actuación: “Recuperamos un edificio emblemático del patrimonio industrial de l’Alcora y lo ponemos de nuevo al servicio del pueblo, combinando la conservación del patrimonio con nuevos usos pensados para el presente y el futuro”.

La nave dispone asimismo de una instalación eléctrica renovada, iluminación eficiente y un sistema de climatización concebido bajo criterios de eficiencia energética, lo que permitirá utilizar el espacio durante todo el año en condiciones de comodidad y sostenibilidad.

La intervención ha contado con una subvención de 500.000 euros del Programa PIREP Local, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La recuperación de la Nave BIC supone así un nuevo paso dentro de la estrategia del Ayuntamiento de l’Alcora para preservar su patrimonio industrial y, al mismo tiempo, adaptarlo a las necesidades culturales y sociales actuales del municipio.

Del horno bicanal a la recuperación de la zona fundacional

La nueva Nave BIC no será únicamente un espacio multiusos con capacidad para grandes eventos. También pretende convertirse en un homenaje a la industrialización de la cerámica de l’Alcora, ya que en su interior se conserva un histórico horno bicanal, una instalación que representó un importante avance en la evolución de la fabricación de azulejos durante el siglo pasado.

El espacio corresponde a la última etapa industrial de la Real Fábrica, cuando funcionó bajo la denominación BIC, Barro Industrial Cocido. El horno está previsto que sea restaurado durante el último trimestre del año con la colaboración de Caixa Rural l’Alcora.

La recuperación del conjunto patrimonial continuará además en septiembre con el inicio previsto de las obras de la zona fundacional de la Real Fábrica, después de haberse formalizado el contrato de ejecución.

Según explicó Samuel Falomir, la empresa adjudicataria deberá tramitar previamente ante la Conselleria las autorizaciones relacionadas con la presencia de fibrocemento. Esta circunstancia, unida al periodo vacacional, sitúa previsiblemente en septiembre el comienzo de los trabajos.

La actuación permitirá intervenir en el edificio fundacional construido en el siglo XVIII, origen de la tradición cerámica vinculada a la Real Fábrica de l’Alcora. Se trata de una de las zonas más antiguas y sensibles del recinto y forma parte del conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que las obras deberán ejecutarse con especiales criterios de protección patrimonial.

Todo ello adquiere además una especial relevancia ante una fecha histórica: en 2027 la Real Fábrica de l’Alcora celebrará su 300 aniversario. El complejo está declarado Bien de Interés Cultural desde mayo de 2019 y cuenta con un Plan Director que analiza su evolución histórica, su estado de conservación y las futuras actuaciones.

La recuperación del recinto ha contado hasta ahora con la participación y financiación, en diferentes proyectos, del Ayuntamiento de l’Alcora, Gobierno de España, Generalitat Valenciana, fondos europeos, Diputació de Castelló, Grupo Torrecid y Caixa Rural l’Alcora, en una apuesta conjunta por devolver uno de los principales símbolos del patrimonio cerámico alcorino a la ciudadanía.