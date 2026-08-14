El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto

Las obras del futuro hotel de cuatro estrellas superior proyectado en primera línea de la playa Heliópolis, junto a los apartamentos Hawai, en Benicàssim, se retomarán previsiblemente a partir de septiembre tras varios meses de parón. Los trabajos habían comenzado a finales del pasado año en la parcela, pero quedaron paralizados después de que el Ayuntamiento de Benicàssim detectara discrepancias entre el proyecto básico con el que se concedió la licencia y el proyecto de ejecución presentado para desarrollar la obra.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, después de que la actuación quedara parada cuando ya se habían iniciado los primeros movimientos de tierra en el solar. El edil señala que el procedimiento urbanístico exige que el proyecto de ejecución “case” con el proyecto básico aprobado inicialmente, ya que este último es el documento sobre el que se otorga la licencia y el que debe cumplir todos los parámetros del Plan General.

En este caso, según detalla Díaz, los técnicos municipales apreciaron diferencias entre ambos documentos y se solicitó a la promotora que adaptara el proyecto de ejecución al básico. Mientras se resolvía ese ajuste, los trabajos continuaron en la parcela, al entender la empresa que podía avanzar con la actuación. El Ayuntamiento, al comprobar esta situación, abrió un expediente disciplinario y ordenó la paralización de la obra hasta que la documentación quedara correctamente ajustada.

Excavación y nivel freático

El parón se produjo en una fase especialmente compleja de la actuación, con trabajos de excavación por debajo del nivel freático para la construcción del aparcamiento subterráneo previsto en el proyecto. Esta situación obligaba a una gestión técnica delicada del agua, ya que, según subraya el concejal, no podía verterse al mar y para conducirla a la depuradora era necesario ejecutar también las actuaciones correspondientes.

A esta circunstancia se sumaba la proximidad del verano. Por ello, el Ayuntamiento optó por mantener parada la obra y dejar su reanudación para después de la temporada estival, una vez superados los meses de mayor actividad turística en el litoral.

Imagen de la parcela donde se alzará el nuevo hotel en la avenida Ferrandis Salvador. / Eva Bellido

El proyecto, no obstante, continúa adelante. La promotora ya ha presentado un proyecto básico y de ejecución modificado que, según las primeras valoraciones trasladadas por Urbanismo, parece ajustar ambos documentos. Ahora queda pendiente completar la tramitación necesaria para que las obras puedan reactivarse en septiembre.

Nuevo registro del aparcamiento

Uno de los puntos que todavía debe resolverse afecta al aparcamiento subterráneo. El proyecto contempla tres plantas bajo rasante con más de 200 plazas, de las que una parte será de uso público. Precisamente, una de las condiciones urbanísticas vinculadas a la actuación era que una de las plantas de aparcamiento quedara a disposición del Ayuntamiento.

La modificación del proyecto ha supuesto también cambios en la distribución de las plazas, por lo que ahora debe actualizarse la inscripción registral de la parte municipal. “Si se modifica la plaza de aparcamiento que se había inscrito, hay que modificar también el registro”, explica Díaz.

Una vez completado este trámite y aportada toda la documentación, el Ayuntamiento prevé que la obra pueda continuar tras el verano.

Un proyecto de 20 millones

El futuro establecimiento, promovido por el Grupo Sol y Mar, supondrá una inversión cercana a los 20 millones de euros y está llamado a convertirse en uno de los nuevos referentes hoteleros de la zona sur de Benicàssim. El complejo, que se comercializará como Hotel Estimar Benicàssim, contará con 110 habitaciones, zonas ajardinadas, piscina exterior, gimnasio, spa y espacios de restauración.

El edificio proyectado se alzará con seis plantas sobre rasante y un diseño contemporáneo firmado por el arquitecto Francisco Silvestre de Navarro. La actuación incluye además una cafetería panorámica en la azotea y una piscina infinity con vistas al Mediterráneo, uno de los elementos más singulares del proyecto.

Las máquinas comenzaron a trabajar en la parcela a finales del 2025. / Eva Bellido

La licencia de construcción fue concedida a finales de 2024 y las máquinas comenzaron a trabajar en la parcela a finales de 2025, en un solar que llevaba años sin uso en primera línea de playa. La actuación se enmarca en la transformación hotelera que vive Benicàssim en los últimos años, después de más de tres décadas sin nuevos establecimientos de estas características.

El nuevo hotel de Heliópolis se suma al impulso del alojamiento de gama alta en el municipio, tras la apertura del Hotel Albades, también de cuatro estrellas superior, y la ejecución del nuevo apartahotel en la parcela del antiguo Hotel Azor, en la zona del Eurosol. Además, el Ayuntamiento tramita otra modificación urbanística para permitir un nuevo complejo turístico en el extremo sur del término municipal, junto a Castelló.