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Tras propuestas vecinales

Segorbe mejora espacios de la ciudad con nuevos bancos y papeleras

La concejalía de Parques y Jardines reafirma su compromiso de mejorar las instalaciones públicas, tras la reciente instalación de nuevo mobiliario

Algunos de los bancos y papeleras que han sido renovados en Segorbe.

Algunos de los bancos y papeleras que han sido renovados en Segorbe. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Se ha ejecutado esta mejora que consta de 23 nuevos bancos y 22 nuevas papeleras, que han dado respuesta, en parte, a propuestas de vecinos y vecinas de Segorbe. Y, en su totalidad, desde la concejalía de Parques y Jardines se han cambiado los últimos tres años 50 bancos y 150 papeleras.

Basuras renovadas en Segorbe por el Ayuntamiento

Basuras renovadas en Segorbe por el Ayuntamiento. / Mediterráneo

"El Ayuntamiento está abierto a escuchar las necesidades que nos transmiten los ciudadanos y los elementos que se comprueba que necesitan una sustitución. Seguiremos trabajando para mejorar los espacios e instalaciones públicas de la ciudad", ha manifestado la concejala Marisa López.

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