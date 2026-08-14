Tras propuestas vecinales
Segorbe mejora espacios de la ciudad con nuevos bancos y papeleras
La concejalía de Parques y Jardines reafirma su compromiso de mejorar las instalaciones públicas, tras la reciente instalación de nuevo mobiliario
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Se ha ejecutado esta mejora que consta de 23 nuevos bancos y 22 nuevas papeleras, que han dado respuesta, en parte, a propuestas de vecinos y vecinas de Segorbe. Y, en su totalidad, desde la concejalía de Parques y Jardines se han cambiado los últimos tres años 50 bancos y 150 papeleras.
"El Ayuntamiento está abierto a escuchar las necesidades que nos transmiten los ciudadanos y los elementos que se comprueba que necesitan una sustitución. Seguiremos trabajando para mejorar los espacios e instalaciones públicas de la ciudad", ha manifestado la concejala Marisa López.
- De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
- Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
- Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
- Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
- El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
- Laura Parejo despunta en les Penyes de la Vall con una intervención que deslumbra al jurado a 24 horas del cierre del concurso de ganaderías
- La Paloma repite triunfo en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó, que llegan a su fin con buen balance: «Hemos dado el 100% de nosotros»