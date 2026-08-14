Segorbe mejora espacios de la ciudad con nuevos bancos y papeleras

Se ha ejecutado esta mejora que consta de 23 nuevos bancos y 22 nuevas papeleras, que han dado respuesta, en parte, a propuestas de vecinos y vecinas de Segorbe. Y, en su totalidad, desde la concejalía de Parques y Jardines se han cambiado los últimos tres años 50 bancos y 150 papeleras.

Basuras renovadas en Segorbe por el Ayuntamiento. / Mediterráneo

"El Ayuntamiento está abierto a escuchar las necesidades que nos transmiten los ciudadanos y los elementos que se comprueba que necesitan una sustitución. Seguiremos trabajando para mejorar los espacios e instalaciones públicas de la ciudad", ha manifestado la concejala Marisa López.