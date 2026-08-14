La Panderola vuelve a Onda 63 años después de su último viaje /

Cuando se cumplen 63 años de su último viaje, la Panderola ha vuelto por sorpresa a las calles de Onda. Con motivo de la remodelación de la Plaza España, el Ayuntamiento ha querido rendir homenaje a uno de los grandes símbolos de la memoria ondense con un recorrido especial por diferentes calles del municipio que ha sorprendido a vecinos y visitantes a su paso.

La réplica de la cabina del histórico tren ha recorrido la ciudad antes de llegar a El Pla, frente al Ayuntamiento, donde permanecerá expuesta durante todo el fin de semana para que todos aquellos que lo deseen puedan acercarse y fotografiarse con uno de los iconos más queridos de la historia de Onda.

Este viaje supone, además, la antesala de su regreso definitivo a Plaza España, cuya inauguración tras la reforma integral y reconversión a refugio climático se ha programado para el próximo lunes por la tarde. Una réplica de La Panderola ocupará un lugar protagonista en la fuente principal de la renovada plaza, recuperando así su presencia precisamente en el entorno donde antiguamente se encontraba su estación.

Mediterráneo

Al respecto, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Hoy hemos querido sorprender a los ondenses haciendo que La Panderola vuelva a recorrer nuestras calles”. “Es un homenaje a nuestro pasado, a nuestros mayores y a tantas generaciones que guardan recuerdos ligados a este tren”, ha añadido.

“Recuperar La Panderola era una petición que nos habían trasladado muchos vecinos y por fin vamos a tener una réplica en Onda, en un lugar tan especial como la nueva Plaza España, muy cerca de donde estaba su antigua estación”, ha remarcado.

Un símbolo de la memoria de Onda

Durante décadas, La Panderola formó parte de la vida cotidiana y del desarrollo económico y social de Onda, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los símbolos más reconocibles y queridos por los ondenses. Esta réplica se convertirá así en uno de los elementos más reconocibles de la nueva plaza y en un homenaje permanente a la memoria de quienes se subieron a aquel tren, al tiempo que permitirá acercar su historia a las nuevas generaciones.

Cofinanciación de fondos europeos

La remodelación de la Plaza España cuenta con financiación europea a través del Plan ‘Onda RecONecta’, una iniciativa que ha permitido al Ayuntamiento captar 6,4 millones de euros de fondos europeos para impulsar la transformación urbana y sostenible del municipio. En este marco, esta actuación, con una inversión cercana a los 3 millones de euros, se consolida como una de las actuaciones clave para redefinir el centro de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ondenses. El proyecto incorpora el nivelado total de la plaza con nuevo pavimento, más arbolado y zonas de sombra, además de nuevas zonas estanciales y una mejora de la conexión con el Mercado Municipal. En el aparcamiento subterráneo también se han llevado a cabo actuaciones para resolver las filtraciones y se ha instalado un nuevo ascensor que permitirá mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas.

Apoyo a los comerciantes y hosteleros

Paralelamente, el Ayuntamiento de Onda ha reforzado su apoyo al comercio local con una ayuda directa de 10.000 euros a la Asociación del Mercat Municipal, destinada a respaldar su actividad. Esta aportación se suma a la línea de ayudas ya impulsada por el consistorio para los comercios y establecimientos hosteleros afectados por las obras, con el objetivo de minimizar su impacto sobre la actividad económica durante la ejecución del proyecto.