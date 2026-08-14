Rock, rumba y grandes clásicos: así sonarán las noches de la Misericòrdia en Burriana

Burriana ya tiene banda sonora para las Fiestas de la Misericòrdia 2026. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Fiestas, ha presentado los tres conciertos principales de una programación que combinará grandes nombres de la música española con el talento local. Todas las actuaciones serán gratuitas y tendrán como escenario la plaça José Iturbi, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de las propuestas musicales.

La música arrancará el domingo 6 de septiembre con Seguridad Social, una de las bandas valencianas más reconocidas y uno de los referentes del rock en español. El grupo llevará a Burriana algunos de sus grandes himnos, entre ellos ‘Chiquilla’ o ‘Comerranas’. La jornada contará también con la actuación del cantante Juanma García.

El lunes 7 de septiembre será el turno del talento burrianense, con las actuaciones de Taranto y Trébede. Ambas formaciones llevarán al escenario su característico directo, marcado por la rumba y el flamenco fusión, en una noche que pondrá el acento en la música hecha en la propia ciudad.

La tercera cita llegará el jueves 10 de septiembre con Los Diablos, una de las formaciones más populares de la música española. El grupo hará viajar al público por varias décadas de canciones que forman parte del imaginario colectivo, entre ellas ‘Un rayo de sol’, uno de sus grandes éxitos.

La propuesta apuesta así por reunir diferentes generaciones y estilos, desde el rock y la rumba hasta los clásicos del pop, dentro de una programación pensada para ofrecer alternativas a públicos de todas las edades y convertir las noches de fiestas en uno de los principales puntos de encuentro.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha animado a vecinos y visitantes a participar en estos conciertos, que, según ha señalado, "reflejan la diversidad y riqueza cultural de nuestras fiestas". Boix ha destacado además que "cada concierto y evento está pensado para ofrecer una experiencia única y memorable para públicos de todas las edades y gustos".