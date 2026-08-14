Xilxes se reinventa contra el calor: su histórica romería de Sant Roc pasa a ser nocturna con fiesta y farolillos

El Ayuntamiento de Xilxes ha introducido este año una importante novedad en la programación de las fiestas de Sant Roc en la playa de Xilxes. La tradicional Romería de Sant Roc se celebrará por primera vez en horario nocturno este sábado 15 de agosto, una modificación con la que el consistorio pretende evitar las horas de mayor calor y favorecer una mayor participación de vecinos y visitantes.

La romería comenzará a las 21.00 horas desde la iglesia del municipio. Desde allí, los participantes emprenderán el recorrido hasta la capilla del Carmen, situada en la playa de Xilxes, en una jornada en la que se combinarán tradición, convivencia y entretenimiento.

El nuevo horario permitirá afrontar el trayecto con temperaturas más agradables, al tiempo que busca adaptar una de las celebraciones más arraigadas del municipio a las circunstancias propias del mes de agosto y a los nuevos hábitos de participación, especialmente entre el público más joven.

Un año más, pero esta vez de noche, Xilxes acompaña a Sant roc a la ermita del litoral. / Sánchez

Cena de sobaquillo y música durante el recorrido

Uno de los momentos destacados de la romería llegará con la parada prevista en los paelleros municipales, donde los participantes podrán compartir la tradicional cena de sobaquillo antes de continuar el camino hacia el Barrio Marítimo.

La parada contará además con ambiente musical a cargo de los Clavarios y Festeros de San Vicente, que ofrecerán una sesión de DJs. La propuesta pretende convertir este punto del recorrido en un espacio de encuentro y convivencia e incorporar un componente más festivo a la celebración sin perder su carácter tradicional.

El Ayuntamiento busca así compatibilizar la vertiente religiosa y popular de la Romería de San Roque con una programación más dinámica y adaptada a las condiciones del verano.

Los ‘farolets de meló d'Alger’ iluminarán la noche

Los más pequeños también tendrán un papel protagonista durante la romería. Los niños podrán participar portando los tradicionales ‘farolets de meló d'Alger’, uno de los elementos más característicos y entrañables de esta celebración.

Niños y niñas de Xilxes elaborando los tradicionales ‘farolets de meló d'Alger’ para la romería. / Sánchez

El nuevo horario nocturno dará además un especial protagonismo a estos farolillos, que iluminarán parte del recorrido y ofrecerán una estampa diferente a la de las ediciones celebradas hasta ahora.

La presencia de los ‘farolets’ reforzará así uno de los elementos más simbólicos de la tradición y contribuirá a implicar a las nuevas generaciones en una de las citas festivas históricas de Xilxes.

Un tren escoba para mayores y personas con movilidad reducida

La organización también ha querido facilitar la participación del mayor número posible de personas. Para ello, se habilitará un tren escoba que acompañará a la comitiva durante el recorrido.

Este servicio estará especialmente destinado a personas mayores o con movilidad reducida, que podrán participar en la celebración con mayor comodidad y seguridad.

Con esta medida, el consistorio pretende que las condiciones físicas no sean un impedimento para formar parte de la romería y reforzar así el carácter abierto y participativo de la jornada.

Minguet: «Queremos mantener vivas las tradiciones»

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha explicado que la incorporación de estas novedades responde a la intención del Ayuntamiento de preservar las tradiciones locales y, al mismo tiempo, adaptarlas a las necesidades actuales.

«La incorporación de estas novedades responde a la voluntad del Ayuntamiento de Xilxes de mantener vivas las tradiciones locales y, al mismo tiempo, adaptarlas a las necesidades y circunstancias actuales. El cambio al horario nocturno no supone renunciar al carácter tradicional de la Romería de San Roque, sino buscar nuevas fórmulas que permitan conservarla y reforzar su atractivo entre las distintas generaciones», señala el primer edil.

La primera edición nocturna de la Romería de San Roque permitirá así a Xilxes mantener una de sus celebraciones más arraigadas incorporando nuevas fórmulas de participación y haciendo frente a las altas temperaturas habituales durante las jornadas de agosto.