José Vicente Castel, maestro y memoria musical de Els Ports

Hay músicas que no necesitan escenario para emocionar. Suenan en una procesión, acompañan un pasacalle, anuncian una fiesta o se mezclan con el bullicio de una plaza. Son melodías que forman parte de la memoria de un pueblo y que, generación tras generación, han conseguido sobrevivir gracias a personas que entendieron que conservarlas era también una forma de cuidar la identidad. En Morella, una de esas personas es José Vicente Castel Ariño, pregonero de las fiestas de 2026, que en la tarde del viernes 14 de agosto dará inició a las celebraciones.

José Vicente Castel tocando la dolçaina durante celebraciones tradicionales en Morella. / José Vicente Castel

Más de 30 años enseñando

Pero su aportación va mucho más allá de tocar. José Vicente Castel se ha convertido en maestro y transmisor de una tradición. Desde 1993 imparte clases de gaita y tambor. Más de dos décadas después, continúa enseñando en la escuela morellana y también en Forcall. Por sus clases han pasado varias generaciones. «La primera generación que ensayé tiene ahora 42 años y ahora el niño más pequeño que ensaya tiene 7 años», explica Castel. El abanico de edades de quienes han aprendido con él entre 1993 y 2026 da una idea de la dimensión de una labor que se ha prolongado durante más de tres décadas. «No he contado nunca los alumnos concretos, pero sumarían centenares», señala.

Castel, tocando junto al resto de Gaiteros de Morella en la actualidad. / Miguel Franco

Su trabajo tiene además una dimensión fundamental: la recuperación de la memoria musical de los pueblos. Castel ha dedicado años a recopilar antiguas tocatas que forman parte del patrimonio inmaterial de Els Ports. El proceso comenzó de una manera casi artesanal. “Comenzamos a recopilar piezas en pueblos y en otros íbamos adaptando piezas de otros municipios”, recuerda. Poco a poco, las personas mayores fueron aportando de oído canciones que todavía conservaban en la memoria. Entre sus fuentes figura Florencio Vives. El trabajo no termina y en el futuro tiene previstas dos publicaciones. Un libro y CD con grabaciones junto a otros autores con las tocatas de Forcall, que ha elaborado con la Cofradía de la Santantonà de Forcall. Y otra obra más personal que tiene en el tintero con todas las tocatas de las localidades de la Ribera del Bergantes, para que queden preservadas», avanza.

La música como memoria

Nacido en Morella en 1973, Castel descubrió desde niño su vínculo con la música y, especialmente, con la gaita, la denominación popular de la dulzaina en Els Ports, y el tambor. Una pasión que comenzó de manera autodidacta en 1989 y que, más de 35 años después, se ha convertido en una auténtica dedicación a la cultura musical popular. Comenzó su singladura musical en una tradición que se transmitía principalmente de oído y de maestro a aprendiz. Cristóbal Milián fue uno de sus primeros referentes. Después siguió las enseñanzas de Julià Pastor y Miguel Ferreres de Morella; Camilo Ronzano, de Sorita, y Leoncio Piquer, de Forcall. El tambor lo aprendió también siguiendo las indicaciones de Agustín Gasulla.

Castel junto a cuatro músicos / José Vicente Castel

Su elección como pregonero de las fiestas de Morella de 2026 adquiere así un significado especial. Castel no solo ha puesto música a muchas de las celebraciones de la ciudad y de Els Ports. También ha ayudado a que esa música no desaparezca. Ha sido intérprete, investigador, recopilador y, sobre todo, maestro.

En sus manos, las partituras son mucho más que hojas de música. Son una manera de garantizar que una melodía que acompañó una fiesta hace décadas pueda volver a sonar dentro de otros tantos años. Es una labor silenciosa, alejada de los grandes focos, pero imprescindible para que las nuevas generaciones puedan conocer y tocar las músicas que acompañaron a sus padres, sus abuelos y sus antepasados. Porque algunas personas cuentan la historia de un pueblo con palabras. José Vicente Castel lleva más de tres décadas contándola con música.