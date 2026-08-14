Un tobogán gigante de 12 metros y fiesta de la espuma: Vinaròs conquista a los jóvenes en su paseo marítimo
La localidad celebra el Día de la Juventud con propuestas refrescantes como la fiesta de la espuma y el hinchable acuático Supermegalodón
Vinaròs celebra este viernes, 14 de agosto, el Día de la Juventud con una gran fiesta que llena de actividades diferentes puntos del paseo marítimo durante toda la jornada. La programación, organizada por la Concejalía de Familia, Infancia y Juventud, combina propuestas refrescantes, animación y música en directo en una celebración pensada especialmente para los jóvenes, pero abierta también al disfrute en familia.
La actividad ha arrancado durante la mañana en la pérgola pequeña del paseo de Blasco Ibáñez, donde la fiesta de la espuma de Los Corsarios de la Espuma pone diversión y ambiente a una jornada marcada por las altas temperaturas. Espuma, música y agua se convierten en los principales ingredientes de una propuesta que permite a los participantes refrescarse junto al mar.
El Supermegalodón, uno de los grandes atractivos
Otro de los protagonistas de la mañana es el hinchable acuático Supermegalodón, una espectacular instalación de 12 metros de altura y 40 metros de longitud que se convierte en uno de los grandes reclamos del Día de la Juventud de Vinaròs.
El enorme hinchable atrae especialmente al público más joven y ofrece una experiencia diferente y refrescante en pleno paseo marítimo, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro de la celebración.
Música en directo desde las 19.30 horas
La programación continúa esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en la pérgola del paseo de Colón, que concentra la vertiente musical de la jornada con diferentes estilos y propuestas para prolongar la fiesta hasta la noche.
Por el escenario pasan Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda y Coco, en una programación que apuesta por la música en directo y por uno de los espacios más emblemáticos del frente marítimo de Vinaròs.
La celebración tiene como broche final la actuación de DJ Max, encargado de cerrar una intensa jornada de actividades acuáticas, animación y música.
De este modo, el Día de la Juventud en Vinaròs ofrece durante este viernes una programación variada y dirigida a diferentes edades, con el objetivo de fomentar la participación y generar un espacio de encuentro y convivencia junto al mar.
El concejal del área, Juanfran Calvo, destaca la importancia de ofrecer alternativas de ocio y entretenimiento dirigidas a los jóvenes de Vinaròs y, al mismo tiempo, impulsar propuestas abiertas al conjunto de la ciudadanía.
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