De 4.500 hectáreas quemadas a un nuevo bosque: así se recupera el Alto Mijares tras el incendio del 2023

Más de 8.000 árboles y arbustos, barreras naturales contra la erosión y un nuevo paisaje diseñado para resistir mejor futuros incendios forestales. El Alto Mijares afronta su recuperación después del devastador fuego de marzo de 2023 con un ambicioso proyecto de ecorestauración que busca devolver la vida a parte de los terrenos afectados y convertirlos en un ecosistema más biodiverso y resiliente.

La iniciativa está promovida por la Fundación Desert Leaves, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente La Reina, y cuenta actualmente con el apoyo de una campaña solidaria impulsada por Verdecora a través de la plataforma Worldcoo.

El objetivo de la campaña es alcanzar los 5.000 euros mediante microdonaciones de los clientes de Verdecora, que pueden colaborar a través del denominado Redondeo Solidario al pagar sus compras con tarjeta en los establecimientos de la compañía o en su tienda online.

La iniciativa permanecerá activa hasta el próximo 30 de septiembre y ya ha superado el 70% de su objetivo, con más de 24.000 donaciones y más de 3.500 euros recaudados.

El proyecto intenta reparar las heridas que dejó uno de los grandes incendios forestales sufridos por el interior de Castellón en los últimos años. En marzo de 2023, un fuego iniciado accidentalmente durante unos trabajos de mantenimiento en el Barranco de Sentenal, en Villanueva de Viver, se propagó rápidamente por el territorio.

La iniciativa está promovida por la Fundación Desert Leaves, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente La Reina, y cuenta actualmente con el apoyo de una campaña solidaria impulsada por Verdecora a través de la plataforma Worldcoo. / MEDITERRÁNEO

Las llamas obligaron a evacuar varios municipios, entre ellos Fuente La Reina, y terminaron afectando a unas 4.500 hectáreas.

El impacto ambiental fue especialmente grave. Grandes extensiones de bosque y matorral quedaron destruidas, desaparecieron hábitats utilizados por aves, mamíferos y reptiles y la pérdida de cobertura vegetal dejó el terreno mucho más expuesto a la erosión y a las escorrentías.

En agosto de 2024, el Ayuntamiento de Fuente La Reina y la Fundación Desert Leaves firmaron un convenio para trabajar conjuntamente en la restauración de terrenos afectados por el incendio.

De árboles quemados a barreras para frenar la erosión

El proyecto de ecorestauración del Alto Mijares se desarrollará sobre tres parcelas escogidas teniendo en cuenta factores como la calidad del suelo, la accesibilidad y el estado actual de la vegetación.

Actuaciones sobre el terreno afectado por el incendio de marzo del 2023. / AINEPARLADE

Uno de sus principales objetivos será frenar la erosión de un monte que ha perdido buena parte de su cubierta arbórea. Para conseguirlo se aprovecharán incluso los restos que dejó el incendio.

Los árboles muertos serán talados para eliminar el riesgo de caída, pero sus troncos tendrán una segunda vida: se colocarán estratégicamente sobre el terreno para formar barreras contra la escorrentía y la pérdida de suelo.

También se construirán microcuencas o alcorques de entre 0,8 y un metro cuadrado, diseñados para captar el agua procedente de la lluvia y del riego y favorecer así la supervivencia de las nuevas plantas.

La actuación contempla la plantación de 8.218 árboles y arbustos pertenecientes a siete especies diferentes: quejigo, pino carrasco, mostajo común, madroño, carrasca, algarrobo y espino albar.

La elección y distribución de las especies tampoco será aleatoria. Las variedades menos inflamables se situarán en los perímetros exteriores de las parcelas, creando una barrera vegetal destinada a reducir la vulnerabilidad del terreno frente a futuros incendios.

Cada planta contará además con protectores individuales frente a la fauna salvaje y se realizarán riegos de apoyo durante los dos primeros años, junto con la reposición de aquellos ejemplares que no consigan sobrevivir.

El proyecto incluirá igualmente trabajos periódicos de control de la vegetación e instalación de carteles informativos.

Un bosque más diverso y resistente frente a futuros incendios

La actuación no pretende limitarse a plantar árboles. Su objetivo es crear un paisaje en mosaico y un ecosistema diverso, resistente al fuego y capaz de favorecer la regeneración natural del entorno.

El proyecto intenta reparar las heridas que dejó uno de los grandes incendios forestales sufridos por el interior de Castellón en los últimos años. / MEDITERRÁNEO

Según la Fundación Desert Leaves, las actuaciones directas se desarrollan sobre unas diez hectáreas, aunque sus efectos podrían extenderse mucho más allá gracias a la capacidad de las especies plantadas para actuar como banco de semillas.

Wim Cambien, presidente de la Fundación Desert Leaves, explica que el proyecto permitirá plantar más de 8.000 árboles y arbustos y estima que la nueva vegetación podrá capturar alrededor de 1.360 toneladas de CO₂ durante las próximas décadas.

Tambien destaca especialmente el valor demostrativo de la iniciativa: “La importancia del proyecto radica, principalmente, en que demuestra la viabilidad de una reforestación ecológica en una zona afectada por un incendio forestal”, una experiencia que, señala, podría servir de inspiración para otros propietarios forestales que se encuentren en circunstancias similares.

La recuperación también busca aportar beneficios directos a los vecinos y visitantes del Alto Mijares. Entre los efectos esperados se encuentran la restauración del paisaje, una mayor biodiversidad, una mejor recarga de los acuíferos y la reducción del riesgo de inundaciones.

El proyecto aspira además a generar actividad económica en la zona mediante la creación de empleo ligado a las plantaciones y su mantenimiento y a favorecer sectores como el turismo rural y la hostelería.

Para financiar parte de estas actuaciones, Verdecora mantiene abierta su campaña de Redondeo Solidario junto a Worldcoo.

Andrea Montes, líder de RSC y Sostenibilidad de Verdecora, señala que este sistema permite ofrecer a los clientes “una manera sencilla de colaborar con proyectos que generan un cambio real, especialmente en el ámbito medioambiental”.

Por su parte, Tania Quintero, CEO de Worldcoo, subraya el potencial de las pequeñas aportaciones colectivas: “La suma de pequeñas acciones puede generar grandes cambios”, y destaca la importancia de dar visibilidad a proyectos locales y regionales que necesitan financiación para desarrollar su trabajo sobre el terreno.