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Burriana suma dos nuevos sectores al sistema de estacionamiento trimestral

Alrededor de 33 calles situadas entre l’Encarnació, el camí d’Onda, el Raval y la ronda Panderola pasan a incorporarse a este nuevo modelo a partir del 1 de octubre

Imagen de archivo del estacionamiento trimestal en Burriana.

Imagen de archivo del estacionamiento trimestal en Burriana. / Mediterráneo

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Carla Collazos

Castellón

Burriana continúa ampliando de forma progresiva el sistema de alternancia de estacionamiento trimestral en el municipio. Tras los buenos resultados obtenidos durante el proyecto piloto y la ampliación por fases de la medida, el Ayuntamiento incorporará dos nuevos sectores a este modelo a partir del próximo 1 de octubre, cuando los usuarios deberán realizar el primer cambio de acera correspondiente.

Con esta ampliación, ya serán cuatro los sectores de Burriana que funcionarán con el sistema trimestral, sustituyendo la alternancia mensual. La nueva zona comprende el espacio situado entre la calle Encarnación, el camí d’Onda, el Raval y la ronda Panderola.

Las calles incluidas en esta nueva fase son: L'Encarnació, Sant Joan de la Creu, Bernat Guillem D'Entença, Industria, 25 D'Abril, Maestro Serrano, Germanies, General Prim, Mariano Benlliure, Joaquín Fuentes, Ramón Campos, Peu de la Creu, Vicente Alcalde Moliner, Pintor Sorolla, Menéndez Pelayo, Vicente Cantos Figueroa, Salvador Giner, La Gallera, San Leandro, Cardenal Cisneros, Virgen del Niño Perdido, Pere Cornell, El Cid, Sant Germà, Santa Elvira, San Andreu (hasta Ronda Panderola), Vinaralls (desde Ronda Panderola), Manuel Becerra, Vicente Blasco Ibáñez, Severo Ochoa, Primer de Maig, Calderón de la Barca y Corazón de Jesús.

Mapa del cambio trimestral a partir del 1 de octubre

Mapa del cambio trimestral a partir del 1 de octubre / Mediterráneo

La continuidad de este sistema cuenta además con el respaldo de los vecinos. Según las encuestas de satisfacción realizadas por los servicios municipales, un 73,2% de los usuarios que han utilizado el modelo trimestral asegura que prefiere esta opción frente a la alternancia mensual. Entre los aspectos mejor valorados se encuentran la comodidad, la facilidad para entender el sistema y la mejora de la circulación y del aprovechamiento del espacio público.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullén, ha señalado que "el sistema trimestral aporta mayor comodidad en el día a día", al tiempo que ha destacado que esta modalidad permite mantener servicios esenciales, como la limpieza viaria.

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Trullén también ha explicado que la incorporación de nuevas zonas se está realizando de manera gradual y organizada, con el objetivo de extender progresivamente el estacionamiento trimestral al conjunto de Burriana.

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