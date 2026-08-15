La Concha se enciende con casi 18 minutos de pólvora sobre el Mediterráneo
Pirotecnia Tomás dispara 322,59 kilos de material pirotécnico en uno de los espectáculos más reconocibles del verano en Orpesa
La medianoche volvió a regalar una de esas estampas que identifican el verano en Orpesa. Miles de destellos cubrieron el cielo sobre la playa de La Concha mientras el Mediterráneo devolvía sus reflejos, en un castillo acuático de casi 18 minutos con el que el municipio rindió homenaje a quienes pasan aquí sus vacaciones.
El espectáculo comenzó a las 23.59 horas de este viernes 14 de agosto y corrió a cargo de Pirotecnia Tomás. La empresa empleó 322,59 kilos NEC de material pirotécnico en una exhibición especialmente preparada para su disparo junto al mar.
Buena parte de la espectacularidad estuvo precisamente en la ubicación. Los artificios instalados sobre la arena fueron lanzados hacia el Mediterráneo, de manera que desde el paseo y la propia playa algunos de los efectos parecían nacer del agua antes de abrirse sobre la bahía.
Carcasas de cambio y repetición y diferentes secuencias de luz y color fueron sucediéndose durante los 1.065 segundos previstos de espectáculo. Al impacto de los fuegos en el cielo se sumó su reflejo sobre el mar, que amplificó visualmente cada una de las composiciones.
Un homenaje a quienes eligen Orpesa
El castillo forma parte de la celebración del Día del Turista y tiene como objetivo agradecer la fidelidad de quienes escogen el municipio para pasar el verano, especialmente en unas fechas en las que Orpesa vive uno de los momentos de mayor actividad turística del año.
El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, destacó precisamente ese componente de agradecimiento tras el espectáculo. “El Día del Turista es nuestra forma de dar las gracias a todas esas personas que, año tras año, confían en Orpesa para disfrutar de sus vacaciones. Queremos que quienes nos visitan sientan que forman parte de nuestro municipio y que sepan que valoramos enormemente que nos elijan como destino”, señaló.
Seguridad
El lanzamiento obligó también a desplegar un dispositivo especial en el entorno de La Concha para mantener las distancias de seguridad tanto con el público como con los edificios y delimitar las áreas restringidas mediante vallado y balizamiento.
Según la información facilitada por fuentes municipales, el operativo contó con un jefe de emergencia, cinco bomberos y 17 policías locales, además de un vehículo de bomberos, cuatro vehículos policiales y una ambulancia equipada.
Con el último estallido sobre el Mediterráneo terminó una de las noches más visuales del agosto oropesino y una celebración que cada verano convierte durante unos minutos la bahía de La Concha en un enorme escenario al aire libre.
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