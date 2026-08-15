La 'Nit dels Farolets' llena de tradición y diversión la playa de Almazora

Almassora ha celebrado este viernes, una nueva edición de la 'Nit dels Farolets'. Más de un centenar de niños han participado en una actividad que ha reunido a familias y vecinos en el parque del Pitillo para recuperar una de las tradiciones más entrañables del verano vinculadas a las fiestas de Sant Roc.

La alcaldesa, María Tormo, junto a la concejala de Turismo y Playas, Silvana Rovira, han destacado que el objetivo de esta actividad veraniega es mantener vivas las tradiciones para que las nuevas generaciones hereden las costumbres de sus mayores. Los tradicionales ‘farolets’ forman parte de los recuerdos de infancia de muchos almassorins, que años atrás los elaboraban durante las fiestas de verano, especialmente con motivo de la celebración de Sant Roc.

Durante la tarde, los participantes han confeccionado sus propios farolets con sandías repartidas entre los participantes en una segunda edición que ha superado las plazas ofrecidas el año pasado.

Tras realizar el 'farolet', todos juntos han hecho un recorrido por la playa amenizado por la música de la Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles.