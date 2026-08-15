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Onda abre las inscripciones para una nueva edición de la Escola Municipal de Teatre

El Ayuntamiento ofrece cuatro niveles de formación y talleres de improvisación teatral para jóvenes y adultos

Daniel Álvaro, concejal de Cultura: “Queremos que nuestros vecinos se conviertan en los protagonistas, se formen y puedan dar a conocer su talento”.

Daniel Álvaro, concejal de Cultura: “Queremos que nuestros vecinos se conviertan en los protagonistas, se formen y puedan dar a conocer su talento”. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Onda, en su apuesta por fomentar la cultura y el talento local, ha presentado una nueva edición de la Escola Municipal de Teatre,una propuesta formativa que ofrece diferentes niveles para acercar las artes escénicas a jóvenes y adultos.

La nueva programación de la Escola Municipal de Teatre incluye cuatro cursos adaptados a las diferentes edades, niveles y experiencia de los participantes. La oferta contempla un curso específico para jóvenes de entre 9 y 16 años, además de los niveles de iniciación, intermedio y avanzado. A esta propuesta se suman también dos talleres de improvisación teatral, uno dirigido al público joven y otro destinado a adultos.

De este modo, la Escola Municipal de Teatre mantiene una formación progresiva que permite tanto dar los primeros pasos en el mundo de la interpretación como continuar avanzando a aquellas personas que ya cuentan con conocimientos y experiencia.

El curso dirigido a jóvenes de 9 a 16 años comenzará el próximo 11 de noviembre y se impartirá los miércoles, de 17.30 a 19.00 horas. La formación tendrá una duración total de 37 horas y un precio de 33,30 euros para las personas empadronadas en Onda y de 74 euros para las no empadronadas.

Por otro lado, el curso de iniciación al teatro está pensado para personas mayores de 16 años que quieran conocer los fundamentos de la interpretación y tener un primer contacto con las artes escénicas. Las clases comenzarán el 9 de noviembre y se desarrollarán los lunes, de 18.00 a 19.30 horas, con un total de 39 horas. El precio de la matrícula será de 35,10 euros para los empadronados y de 78 euros para los no empadronados.

Para quienes ya tengan conocimientos básicos y quieran seguir progresando, la Escola Municipal de Teatre contará de nuevo con un nivel intermedio. El curso, de 100 horas de duración, comenzará el 11 de noviembre y tendrá clases los lunes y miércoles, de 19.30 a 21.30 horas. La matrícula costará 90 euros para las personas empadronadas en Onda y 200 euros para las no empadronadas.

La oferta formativa se cerrará con el nivel avanzado, dirigido a quienes tengan experiencia previa y quieran continuar perfeccionando sus habilidades interpretativas. Las sesiones arrancarán el 10 de noviembre y se impartirán los martes y jueves, de 19.30 a 21.30 horas, hasta completar las 100 horas de formación. El precio será igualmente de 90 euros para los empadronados en Onda y de 200 euros para el resto.

Al respecto, el concejal de Cultura de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “La Escola Municipal de Teatre nos permite acercar la cultura a todas las edades y, al mismo tiempo, crear entornos para compartir experiencias y descubrir todo lo que nos pueden aportar las artes escénicas”. “Seguimos apostando por una programación cultural que dé la oportunidad a nuestros vecinos de convertirse en protagonistas, formarse y dar a conocer su talento”, ha añadido.

Talleres de improvisación teatral

Como complemento a la formación de la Escola Municipal de Teatre, el Ayuntamiento apostará por la improvisación con dos talleres específicos destinados a jóvenes y adultos.

El taller de improvisación para jóvenes arrancará el 5 de noviembre y se desarrollará los jueves, de 17.00 a 18.30 horas, con una duración total de 39 horas. Su precio será de 35,10 euros para empadronados y 78 euros para no empadronados.

Asimismo, el taller de improvisación para adultos empezará el 3 de noviembre y tendrá lugar los martes, de 18.00 a 19.30 horas, con un total de 37,5 horas. En este caso, el precio será de 33,75 euros para empadronados en Onda y de 75 euros para no empadronados.

Estos talleres permitirán trabajar de una manera dinámica aspectos como la creatividad, la espontaneidad, la expresión corporal, la escucha, la capacidad de reacción y el trabajo en equipo, utilizando el juego teatral como herramienta de aprendizaje y expresión.

Preinscripción y matrícula

Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción, del 1 al 30 de septiembre de 2026, mediante un formulario online que se habilitará en la página web municipal <www.onda.es>. Posteriormente, el departamento de Cultura comunicará a los interesados la conformación de los diferentes grupos y los pasos necesarios para formalizar la matrícula.

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Las personas a las que se haya confirmado la formación del correspondiente grupo podrán, a partir del 26 de octubre, abonar la autoliquidación correspondiente a la matrícula.

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