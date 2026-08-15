Tradición, toros y patrimonio marcan la festividad de La Asunción en Llucena
Presentan la restauración de una valiosa custodia adscrita al estilo neogótico
Los vecinos de Llucena celebraron ayer su jornada más destacada de las fiestas del veraneante con la celebración de la festividad de La Asunción de Nuestra Señora, titular de la parroquia. A las seis de la mañana se cantó el tradicional Rosario de la Aurora, por las calles del pueblo que congregó a unas ochenta personas.
A media mañana los vecinos asistieron a la eucaristía, en la que participaron el alcalde, David Monferrer; y miembros de la corporación municipal, así como las reinas mayor e infantil, Claudia Luna y Abril López; y sus damas.
Posteriormente, el párroco presentó y explicó la reciente restauración de la custodia de torre o de asiento (siglo XX) de la parroquia. Una pieza de orfebrería única en la zona que, a partir de ahora, podrá contemplarse con todo su esplendor en el museo parroquial. Al finalizar, las reinas y damas obsequiaron ante la puerta del ayuntamiento a vecinos y visitantes con dulces típicos y moscatel, para celebrar el día del turista.
Por la tarde, se exhibieron vacas de Hermanos Bellés y se probaron dos cerriles, uno de El Cotillo (Jaén) y otro de Alcurrucen (Toledo), que fueron embolados por la noche.
Hoy, domingo, se vivirá la última jornada festiva y los actos taurinos protagonizarán la jornada.
- De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
- Segundo corneado en la misma mañana en la exhibición de los toros de Espartaco en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó
- Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- Les Penyes en Festes logran una respuesta multitudinaria para un encierro rápido que deja un corneado en una exhibición posterior
- Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
- El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto
- El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
- Laura Parejo despunta en les Penyes de la Vall con una intervención que deslumbra al jurado a 24 horas del cierre del concurso de ganaderías