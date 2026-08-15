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Tradición, toros y patrimonio marcan la festividad de La Asunción en Llucena

Presentan la restauración de una valiosa custodia adscrita al estilo neogótico

Galería: Así ha sido la fiesta de la Asunción en Llucena

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Galería: Así ha sido la fiesta de la Asunción en Llucena / Mediterráneo

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Héctor Gozalbo

Héctor Gozalbo

Llucena

Los vecinos de Llucena celebraron ayer su jornada más destacada de las fiestas del veraneante con la celebración de la festividad de La Asunción de Nuestra Señora, titular de la parroquia. A las seis de la mañana se cantó el tradicional Rosario de la Aurora, por las calles del pueblo que congregó a unas ochenta personas.

A media mañana los vecinos asistieron a la eucaristía, en la que participaron el alcalde, David Monferrer; y miembros de la corporación municipal, así como las reinas mayor e infantil, Claudia Luna y Abril López; y sus damas.

Posteriormente, el párroco presentó y explicó la reciente restauración de la custodia de torre o de asiento (siglo XX) de la parroquia. Una pieza de orfebrería única en la zona que, a partir de ahora, podrá contemplarse con todo su esplendor en el museo parroquial. Al finalizar, las reinas y damas obsequiaron ante la puerta del ayuntamiento a vecinos y visitantes con dulces típicos y moscatel, para celebrar el día del turista.

Por la tarde, se exhibieron vacas de Hermanos Bellés y se probaron dos cerriles, uno de El Cotillo (Jaén) y otro de Alcurrucen (Toledo), que fueron embolados por la noche.

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Hoy, domingo, se vivirá la última jornada festiva y los actos taurinos protagonizarán la jornada.

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