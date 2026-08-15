Acontecimiento importante
Traiguera da inicio a sus fiestas mayores con la proclamación de 10 reinas en un acto emotivo y tematizado
La gala, celebrada en una plaza abarrotada, reunió a vecinos, familiares y amigos para honrar a las diez jóvenes protagonistas de la noche
Traiguera vivió este jueves uno de los momentos más destacados de sus Fiestas Mayores 2026 con la proclamación de sus diez reinas, un acto que reunió a vecinos, familiares y amigos en una plaza completamente llena. Júlia Vallés, Lara Capafons, Noa Sanz, Àngela Adell, Inés Esteller, Ada Sanz, Judit Sanz, Minerva Ortí, Ana Maeso y Claudia Sánchez fueron las protagonistas de una noche marcada por la emoción y la participación de todo el municipio.
"Es uno de los acontecimientos más importantes de las fiestas y fue muy bonito"
El alcalde de Traiguera, Javier Ferrer, ha realizado una valoración «muy alta» de una celebración que considera «muy emotiva, emocionante y bonita». Según explica, se trata de «uno de los acontecimientos más importantes de las fiestas», ya que prácticamente todo el pueblo participa y se reúne en la plaza para acompañar a las protagonistas y a sus familias en una noche especialmente esperada.
«Al final, quedó un acto muy bonito», señala Ferrer, quien destaca también la ilusión con la que las familias de las reinas viven esta jornada. Familiares y amigos se vuelcan durante la celebración, convirtiendo la proclamación en uno de los encuentros con mayor participación de las fiestas.
Una ceremonia con temática propia
La organización busca además que la proclamación sea diferente cada año mediante la elección de una temática concreta y el aprovechamiento de los recursos y del equipo disponible, este año el tema elegido fue el eclipse. En esta ocasión, una pequeña interpretación inicial sirvió como hilo conductor de la ceremonia y dio paso al desarrollo del acto.
La celebración incluyó la imposición de bandas, la participación de los niños y el tradicional discurso del mantenedor, que este año corrió a cargo de Rafael Gauxachs. Ferrer pone especialmente en valor su intervención, que define como «muy bonita y muy emotiva», y destaca que durante su discurso también hubo un recuerdo para personas que ya no están.
La elevada participación volvió a ser una de las notas destacadas de la noche, ya que, la plaza se llenó para acompañar a las diez reinas en un acto que, según el alcalde, consiguió mantener el carácter emotivo de una de las citas centrales de las Fiestas Mayores.
Misa, fútbol y música para este sábado
Tras la proclamación, las Fiestas Mayores continúan este sábado con una jornada centrada en la festividad de la patrona, la Mare de Déu d'Agost.
Programación sábado 15 de agosto
- A las 12.30 horas tendrá lugar la misa mayor y procesión en honor , con la participación de la Coral Verge Font de la Salut y la Unió Musical de Traiguera. El acto contará también con la presencia de las reinas de las fiestas y de las autoridades locales.
- La programación se retomará por la tarde, a las 18.00 horas, con la presentación del nuevo equipo de fútbol en el campo 'El Colomer'. A continuación se disputará un partido entre el C.F. Traiguera y el C.F. La Sénia.
- A las 19.00 horas será el turno del baile infantil, con salida desde el Ayuntamiento hasta la plaza de la Constitución y la colaboración del Grupo de Danza y Jota de Traiguera. Una hora después, a las 20.00 horas, la programación continuará con el espectáculo de animación infantil 'Tarambana y Cia', a cargo del grupo Splaiteatre.
- La noche arrancará a las 22.30 horas con el Baile Popular de la Jota de Traiguera, que comenzará delante del Ayuntamiento y estará organizado por el Grupo de Danza y Jota de Traiguera. La jornada festiva concluirá a partir de las 00.30 horas con el baile amenizado por la Orquesta Montesol.
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