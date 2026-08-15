Traiguera da inicio a sus fiestas mayores con la proclamación de 10 reinas en un acto emotivo y tematizado

Traiguera vivió este jueves uno de los momentos más destacados de sus Fiestas Mayores 2026 con la proclamación de sus diez reinas, un acto que reunió a vecinos, familiares y amigos en una plaza completamente llena. Júlia Vallés, Lara Capafons, Noa Sanz, Àngela Adell, Inés Esteller, Ada Sanz, Judit Sanz, Minerva Ortí, Ana Maeso y Claudia Sánchez fueron las protagonistas de una noche marcada por la emoción y la participación de todo el municipio.

"Es uno de los acontecimientos más importantes de las fiestas y fue muy bonito" Javier Ferrer — Alcalde de Traiguera

El alcalde de Traiguera, Javier Ferrer, ha realizado una valoración «muy alta» de una celebración que considera «muy emotiva, emocionante y bonita». Según explica, se trata de «uno de los acontecimientos más importantes de las fiestas», ya que prácticamente todo el pueblo participa y se reúne en la plaza para acompañar a las protagonistas y a sus familias en una noche especialmente esperada.

«Al final, quedó un acto muy bonito», señala Ferrer, quien destaca también la ilusión con la que las familias de las reinas viven esta jornada. Familiares y amigos se vuelcan durante la celebración, convirtiendo la proclamación en uno de los encuentros con mayor participación de las fiestas.

Una ceremonia con temática propia

La organización busca además que la proclamación sea diferente cada año mediante la elección de una temática concreta y el aprovechamiento de los recursos y del equipo disponible, este año el tema elegido fue el eclipse. En esta ocasión, una pequeña interpretación inicial sirvió como hilo conductor de la ceremonia y dio paso al desarrollo del acto.

La celebración incluyó la imposición de bandas, la participación de los niños y el tradicional discurso del mantenedor, que este año corrió a cargo de Rafael Gauxachs. Ferrer pone especialmente en valor su intervención, que define como «muy bonita y muy emotiva», y destaca que durante su discurso también hubo un recuerdo para personas que ya no están.

El mantenedor, Rafael Gauxachs, durante el acto de proclamación. / Mediterráneo

La elevada participación volvió a ser una de las notas destacadas de la noche, ya que, la plaza se llenó para acompañar a las diez reinas en un acto que, según el alcalde, consiguió mantener el carácter emotivo de una de las citas centrales de las Fiestas Mayores.

Misa, fútbol y música para este sábado

Tras la proclamación, las Fiestas Mayores continúan este sábado con una jornada centrada en la festividad de la patrona, la Mare de Déu d'Agost.