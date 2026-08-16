La batalla quincenal de una vecina por mejorar el bus urbano de Burriana

Lo que comenzó como una reclamación puntual se ha convertido en un compromiso personal. Teresa Llorens, una vecina de Burriana de 64 años, ha decidido enviar un correo electrónico al Ayuntamiento cada 15 días para denunciar las deficiencias que presenta el servicio de autobús urbano y reclamar mejoras que faciliten la movilidad.

Llegó hace unos meses a Burriana procedente de Valencia y asegura que, aunque está "encantada" con la ciudad, pronto comprobó las limitaciones del transporte público. "La gente es estupenda y tiene un patrimonio precioso, pero la ciudad me ha decepcionado", explica. En sus escritos al consistorio plantea varias propuestas, entre ellas renovar la flota, aumentar las frecuencias en las horas punta, mejorar las conexiones con la estación de tren, el Grau y la playa, y una parada adicional en otro punto del casco urbano como en la avenida de Pere IV.

Teresa, que trabajó durante años en el sector del automóvil, cuestiona especialmente la antigüedad de los autobuses. "Por la matrícula que llevan creo que alguno tiene más de veinte años. Alguien debería revisar los contratos o, al menos, supervisar que se cumplen", afirma.

Horarios sin sentido

También considera que el acceso a los vehículos no resulta cómodo y compara la flota urbana con los autobuses escolares de la misma empresa, que asegura que son "mucho más nuevos y con mejores prestaciones". Los horarios también centran parte de sus críticas. De lunes a viernes el último autobús circula a las 20.20 horas, mientras que los sábados la última expedición finaliza a las 18.20.

Durante el fin de semana, además, desaparecen las conexiones con la estación de ferrocarril y Alqueries que sí existen entre semana y el servicio queda interrumpido durante cuatro horas, entre las 11.20 y las 15.20 horas. La conexión ferroviaria es una de las cuestiones que más preocupa a Teresa, que debe desplazarse periódicamente a Valencia. Asegura que ha dejado de utilizar el autobús urbano para acudir a la estación porque no considera que los horarios estén coordinados con los trenes.

"He preferido ir hasta Vila-real para coger el tren porque aquí no estaba segura de llegar a mi cita. Cuando llega el autobús, el tren ya se ha marchado y, cuando vuelves, el autobús también ha pasado", lamenta. Tampoco considera el taxi una alternativa. "Me han cobrado diez euros por ir desde casa a la estación y, en alguna ocasión, incluso me han rechazado el servicio, porque el trayecto era demasiado corto". La vecina asegura que mantendrá su iniciativa mientras no haya cambios. "Cada quince días seguiré enviando un correo al Ayuntamiento y animo a otros usuarios a que hagan lo mismo. Entre todos podemos hacer fuerza para conseguir un transporte público mejor para Burriana".

Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer, reconoce que "es un servicio que se puede mejorar", aunque recuerda que está condicionado por la Generalitat valenciana al tratarse de una competencia autonómica. Según explica, cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento las concesiones estaban caducadas y se están revisando progresivamente, "por lo que es un proceso lento".

Monferrer avanza que en septiembre mantendrá una reunión con el director general de Transportes para abordar esta cuestión. Además, considera necesario plantear el futuro del transporte ante el crecimiento de Burriana. "Nos dirigimos a ser una ciudad de 50.000 habitantes, por lo que tendremos que tener un servicio de transporte propio", afirma.