Burriana celebra medio siglo de la Comissió del Bou con 19 toros cerriles en la Misericòrdia: el cartel taurino al completo

Burriana volverá a situar los festejos taurinos en el centro de las fiestas de la Misericòrdia con una programación de marcado carácter conmemorativo. La Comissió del Bou cumple medio siglo y lo celebrará con 19 toros cerriles, encierros, vaquillas y toros embolados entre el 5 y el 12 de septiembre.

Uno de los nombres propios de esta edición será Tutor, de la ganadería Garcigrande, que se estrenará por primera vez en la localidad el lunes 7 de septiembre. El astado, patrocinado por el Ayuntamiento, servirá además para conmemorar las cinco décadas de trayectoria de la Comissió del Bou y será uno de los reclamos de unos festejos que vuelven a apostar por algunas de las divisas más reconocidas.

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Fiestas, ha presentado una programación en la que seis astados serán patrocinados por el consistorio y los otros trece correrán a cargo de las peñas taurinas, entre ellas Els Braus, L’Alternativa, Penya de Penyes, El Bou, El Tercio, Va de Bous, La Finquita, Dones del Bou, Jóvens de la Misericòrdia, Jóvens del Bou, Les Bourrianeres y Amics els Serrano. La relación de ganaderías incluye nombres como El Parralejo, Carmen Valiente, Murteira Grave, Adolfo Martín, Torrestrella, Marqués de Albaserrada, José Escolar, Arcadio Albarrán, Los Lastrones, El Pilar, Alejandro Vázquez, Montes de Oca, Victoriano del Río, Ana Romero, Peñajara y El Torero.

Encierros y embolados

El apartado de encierros, vaquillas, sueltas y embolados se completará con las ganaderías La Espuela, Hermanos Infantes, Hermanos Bellés, Luis López, Hermanos Zorrilla Sánchez, Nacho Claramonte y Laura Parejo, vinculadas a los festejos populares.

El calendario arrancará el sábado 5 de septiembre con cuatro cerriles. Matayeguas, de El Parralejo, abrirá la programación a las 18.00 horas, seguido de Masajista, de Carmen Valiente; Perdido-S, de Murteira Grave, y Floristo, de Mollalta, este último a las 23.30 horas y con embolada en la plaza Mayor. El domingo 6 se sucederán Tomatillo, de Adolfo Martín; Chicharito, de Torrestrella, y Primoroso, del Marqués de Albaserrada. La jornada se cerrará a medianoche con Cuarentón, de José Escolar, embolado en el Pla. El lunes llegará el citado Tutor, de Garcigrande.

La programación continuará el miércoles 9 con Frondoso, de Arcadio Albarrán, y Enemigo, de Los Lastrones; el jueves 10 será el turno de Pequeño, de La Espuela, y Servidito, de El Pilar. El viernes 11 se exhibirán Corazinegro, de Alejandro Vázquez; Didor, de Montes de Oca, y Bravucón, de Victoriano del Río, que será embolado a las 23.30 horas. El último día de cerriles será el sábado 12, con Cubero, de Ana Romero; Sillero, de Peñajara, y Herrero, de El Torero, encargado de cerrar el ciclo con una embolada a medianoche en la plaza Mayor.

El cartel taurino de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2026. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y las peñas para configurar una programación que permitirá a Burriana vivir «unas fiestas de la Misericòrdia con una gran actividad taurina en sus calles». La edila ha defendido además un cartel «de máximo nivel» por la presencia de 19 toros cerriles y ha remarcado el protagonismo del ejemplar que conmemora las cinco décadas de la Comissió del Bou.

A lo largo de las próximas semanas se concretarán los horarios del resto de actos incluidos en la programación festiva. Por el momento, el consistorio ya ha avanzado la agenda musical, con las actuaciones de Seguridad Social, Taranto, Trébede y Los Diablos, además de las propuestas infantiles que completarán un programa dirigida a todos los públicos.