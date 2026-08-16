La canción que pone banda sonora al sentimiento de pérdida en la comarca tras el incendio de la Vall d'Uixó

En un verano en el que una serie de devastadores incendios forestales está arrasando decenas de miles de hectáreas en todo el territorio peninsular, entre los que se encuentra el que se inició en la Vall d'Uixó el pasado 25 de julio y que afectó de forma directa a la Serra d'Espadà, los psicólogos han incidido en que las emociones que estos fenómenos generan pueden ser para algunas personas similares al duelo de perder a un ser querido.

Un efecto emocional que tiene mucho que ver con los vínculos que se mantienen con el territorio y que no siempre se pueden o se saben expresar, porque resulta complicado hacer entender, sobre todo verbalizar, que lo que le pasa a la naturaleza pueda llegar a tener un impacto tan íntimo, provocando una tristeza que cada persona afronta o gestiona de una manera.

Dos vecinos de la Vall d'Uixó, Javier Peñarroja y Néstor Zarzoso, y uno de Artana, Joan Herrero, lo han hecho a través de un pentagrama,

y ese sentimiento de pérdida ha acabado teniendo un título: Quan tot era blanc i negre, la canción del grupo Carmen Camila que comenzó a componerse cuando el paisaje de la Serra d'Espadà todavía humeaba.

La voz de la agrupación, Javier Peñarroja, hace incidencia en esa conexión con el territorio, más concretamente con la Serra d'Espadà, para explicar el origen de una pieza que en ningún momento ha tenido más pretensión que expresar a través de su manera de hacerlo, con la música, lo que duele asistir a la desaparición del paisaje «que es una parte de nuestra identidad».

La impotencia de no poder hacer más que asistir a la evolución del fuego desde la ventana de casa también ha marcado en buena medida esta composición. Peñarroja describe que «la verdad es que a la hora de componer no sabes muy bien cómo y por qué arranca. Hay temas que parece que te impactan muchísimo y después no puedes sentarte a hacer una canción; otros que puede que anímicamente no tengan consecuencias tan grandes a los que puedes dedicarles un disco entero, y otros temas que te tocan la fibra, y la canción sale sola. Este ha sido el caso».

Los tres integrantes de Carmen Camila llevan muchos años haciendo música juntos, por lo que las dinámicas creativas son bastante orgánicas. La espontaneidad del momento comenzó a fraguarse «con una idea técnica de música y letra, fueron saliendo estrofas y tiramos hacia delante, va construyéndose poco a poco sin que ninguno tenga una función concreta y en un momento dado, te das cuenta de que tienes una canción. Podría haberse dicho más o lo mismo con menos, pero salió así».

Quan tot era blanc i negre habla del incendio y de su fuerza destructiva, pero también de raíces identitarias asentadas en los paisajes que a través de imágenes aéreas tomadas por Nyàs Comunicació, que ha hecho el videoclip, y otras de los bomberos, hace un repaso del impacto material y emocional del fuego.

Un estilo propio

Y lo hacen con la melodía de la música popular valenciana, que «ha creado el campo perfecto para que creemos nuestras propias canciones», cuando lo suyo, en realidad, es versionar composiciones «que nos gustan mucho de la cultura musical iberoamericana, española y valenciana, y que no encontramos que ningún grupo las haga».

Javier Peñarroja asegura que «se nos da fatal darnos a conocer», porque llevan muchos dedicándose a la música «y todavía nos encontramos con gente que nos conoce que no sabe que tenemos el grupo. Puede que eso se deba a que han tocado «la mayor parte del tiempo siempre nosotros tres, aunque nos poníamos nombres diferentes dependiendo del tipo de música que nos daba por hacer en cada momento, portuguesa, francesa…».

Su germen está en un grupo que interpretaba tangos llamado Petraski, donde eran siete miembros, pero que acabó disolviéndose «porque cada uno nos fuimos a vivir a lugares distintos». Ellos tres, Peñarroja, Zarzoso y Herrero, mantuvieron los lazos y siguen haciendo música, desde hace tres o cuatro años bajo el nombre de Carmen Camila, porque entendieron que fusionaba todas sus inquietudes artísticas.

Si bien las emociones no requieren justificación, Javier Peñarroja asegura que no han hecho esta canción con un afán promocional, entre otras cosas porque, por sus respectivas obligaciones profesionales, «no tenemos la oportunidad de tocar tanto como nos gustaría».

La canción surge por esa necesidad de expresar «el apego por nuestro territorio» y la grabación de la canción porque un amigo profesor y filósofo, Vicent Rebollar, «nos animó a hacerlo, nos dijo que algo así se tenía que compartir». Con la contribución de Nyàs Comunicació, produjeron el videoclip en pocos días, «se lo han currado mucho».

Lo que no esperaban, como suele suceder con estas iniciativas espontáneas y con pocas aspiraciones más allá del mero hecho de compartirlas, era que llegaría a conectar con tantas personas, porque en apenas veinticuatro horas ya sumaban varios miles de reproducciones. Con todas esas personas que lo han visto ya o que puedan verlo a partir de ahora, comparten su dedicatoria a la Serra d'Espadà: «Volveremos a caminar a la sombra de tus árboles, y a oler el romero y el tomillo de tus caminos».