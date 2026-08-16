Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo

El futuro Eurosol Beach entra definitivamente en la cuenta atrás para empezar a levantarse. El proyecto ya cuenta con la autorización de Costas y la licencia de obras del Ayuntamiento de Benicàssim, los permisos que despejan el camino para iniciar la construcción de uno de los complejos privados más esperados del frente litoral. La propiedad fija a principios de septiembre el arranque de los trabajos y se marca como objetivo tener el nuevo espacio terminado en primavera del 2028.

Con los permisos resueltos, el proyecto pasa así de una larga fase administrativa a su ejecución sobre el terreno. El inicio de las obras llegará cinco años después de que los actuales propietarios adquirieran la parcela en el 2021 y casi tres después de la demolición del antiguo y emblemático edificio, acometida a finales del 2023.

Gabriel Utiel

Desde entonces, el solar situado entre els Terrers y Heliópolis ha permanecido vallado mientras avanzaban los diferentes trámites urbanísticos y las autorizaciones necesarias.

Estado actual de la parcela del antiguo Eurosol, donde las obras del nuevo complejo arrancarán a principios de septiembre. / Eva Bellido

La licencia supone el paso definitivo para materializar un proyecto que ha requerido también cambios previos en el planeamiento. Entre ellos, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en noviembre del 2024 tras más de tres años de procedimiento, para adaptar la ordenación del solar a la normativa vigente.

Objetivo: primavera del 2028

Promovido por Onda Inversions, S.L., Eurosol Beach combinará espacios de restauración y ocio bajo un diseño arquitectónico contemporáneo concebido para integrarse en el frente marítimo. El proyecto apuesta por criterios de sostenibilidad y calidad constructiva, con materiales nobles, grandes superficies acristaladas y zonas verdes ajardinadas que reforzarán su carácter mediterráneo. La promotora aspira a convertirlo en un nuevo espacio terciario de referencia en Benicàssim y en la Comunitat Valenciana.

La propiedad pone ahora fecha también al final del proceso. El objetivo es que Eurosol Beach esté terminado en primavera del 2028, cuando Benicàssim recuperará este enclave con un concepto completamente renovado.

La actuación contempla además la creación de una plaza pública de alrededor de 700 m2 abierta al mar, uno de los elementos más singulares del proyecto, que permitirá mejorar la conexión visual y peatonal entre el paseo y la playa. También están previstas actuaciones de urbanización y accesibilidad en el entorno.

“La obtención de la licencia es el punto de partida de un proyecto que va a elevar el estándar de la oferta terciaria en Benicàssim”, destaca la propiedad, que aspira a convertir el complejo en “un referente de calidad, con una propuesta arquitectónica y comercial a la altura del potencial turístico de Benicàssim, dentro de la costa de Castellón”.

Negociaciones avanzadas con restauradores

Mientras se prepara el inicio de la construcción, avanza también otra de las grandes incógnitas del futuro Eurosol: quién ocupará sus espacios gastronómicos.

Onda Inversions confirma que mantiene conversaciones “muy avanzadas” con diferentes operadores de restauración de reconocido prestigio interesados en incorporarse al complejo, aunque por el momento no se han hecho públicos sus nombres.