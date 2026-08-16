El Estiu Jove de Vinaròs engancha a los adolescentes con un verano lleno de aventuras
La iniciativa cierra una edición con una amplia propuesta de ocio educativo, deportivo y saludable
El Estiu Jove 2026 del Casal Jove de Vinaròs ha cerrado una nueva edición con un balance muy positivo, consolidándose como una de las principales propuestas de ocio educativo y saludable dirigidas a los adolescentes del municipio durante las vacaciones de verano.
La iniciativa, impulsada por la concejalía de Familia, Infancia y Juventud, ha contado con una amplia participación y una respuesta muy favorable tanto por parte de los jóvenes como de sus familias. El programa ha ofrecido durante todo el mes de julio actividades destinadas a fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, la creatividad, la práctica deportiva y el descubrimiento de nuevas experiencias.
Entre las propuestas desarrolladas han destacado los talleres de robótica, Escape Hall, teatro, escalada, pádel indoor y láser game, además de diferentes actividades acuáticas como pádel surf y kayak. El programa también ha incluido excursiones al Laberinto y a Sky Park, dos de las actividades que han despertado mayor expectación entre los participantes.
Cultura, ciencia y bienestar emocional
El Estiu Jove ha incorporado además actividades relacionadas con la cultura, la ciencia y la sensibilización social. En este ámbito, los jóvenes han podido participar en una actividad con la Muixeranga de Vinaròs, así como en una jornada dedicada al eclipse solar, organizada en colaboración con la Universitat Jaume I.
La programación también ha abordado una cuestión especialmente relevante para los adolescentes: la salud mental y el bienestar emocional. Una charla específica permitió acercar a los participantes a la importancia de cuidar su bienestar y de disponer de herramientas para afrontar las diferentes situaciones que pueden surgir durante esta etapa de la vida.
Desde el Ayuntamiento destacan que esta combinación de propuestas ha permitido configurar una programación variada que, además del componente lúdico, ha buscado ofrecer experiencias educativas y enriquecedoras.
Alta satisfacción de las familias
Las valoraciones recogidas durante el desarrollo del programa reflejan un alto grado de satisfacción tanto entre los jóvenes participantes como entre sus familias. Entre los aspectos mejor valorados se encuentran la calidad y variedad de las actividades, la organización y la atención ofrecida por el equipo responsable.
Estos resultados, según señala la concejalía, suponen un estímulo para continuar trabajando en próximas ediciones con el objetivo de ampliar y mejorar la oferta de actividades dirigida a los adolescentes de Vinaròs.
La concejalía de Familia, Infancia y Juventud y el Casal Jove han querido agradecer finalmente la confianza depositada por las familias del municipio y han reafirmado su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan un ocio saludable, educativo y de calidad entre los jóvenes de Vinaròs.
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