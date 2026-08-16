Morella se vuelca con la Setmana de Bous de Sant Roc

Morella vive ya inmersa en la Setmana de Bous de Sant Roc, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la localidad, que como cada año cuenta con una elevada participación vecinal y con la implicación de numerosas asociaciones, peñas y colectivos locales. La colaboración de la sociedad morellana ha permitido configurar una programación repleta de actos en la que tradición, música, convivencia y festejos taurinos comparten protagonismo.

Las fiestas arrancaron el pasado viernes con el pregón, protagonizado por el gaitero morellano José Vicente Castel, encargado de dar el pistoletazo de salida a una semana que se prolongará hasta el próximo domingo.

El sábado se vivió el primer gran día festivo, con la celebración de algunos de los actos más tradicionales, como la dansa dels Pelegrins y la montada dels cadafals, que congregaron a numerosos vecinos y visitantes y dieron ambiente festivo a las calles de Morella.

La música una de las grandes protagonistas. La charanga recorre estos días las calles acompañada por vecinos de todas las edades, con una destacada participación de niños, jóvenes y familias, que se suman a la fiesta y convierten los recorridos musicales en uno de los momentos de mayor ambiente. A ello se suman las diferentes comidas de hermandad, encuentros gastronómicos organizados por peñas, asociaciones y cuadrillas que permiten compartir mesa y prolongar la convivencia durante las jornadas festivas.

Condena a una agresión

Antes de iniciarse la charanga este domingo, los miembros de la Associació Musical Mestre Candel han dado lectura a un comunicado de solidaridad con Joan, miembro de la banda y víctima de una agresión registrada la noche anterior en la plaza de toros. La agresión se produjo en la madrugada del sábado, cuando un joven de un municipio cercano agredió, sin mediar palabra y sin motivo aparente, a un joven de Morella. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital de Vinaròs, donde este domingo recibió el alta tras someterse a diversas pruebas diagnósticas.

La agrupación ha querido trasladar públicamente su apoyo al músico y a su familia, así como mostrar su firme rechazo a cualquier acto de violencia.

El comunicado ha sido recibido con un sonoro aplauso por parte del público, que ha respaldado el mensaje de condena y reivindicación de unas fiestas basadas en el respeto, la convivencia y la seguridad. El mismo comunicado ha sido posteriormente difundido a través de las redes sociales de la agrupación, haciendo extensivo este mensaje de solidaridad y rechazo a la violencia. De este modo, la celebración ha continuado con la charanga, en un ambiente de unidad y apoyo a la persona afectada.

Exhibiciones taurinas

Además, este domingo ha llegado el primer gran día taurino, con el encierro por la mañana y las posteriores exhibiciones de vacas por la tarde. La jornada se completará con dos toros embolados, organizados por la Penya El Bou y por la cuadrilla de cazadores A y B, ambas de la localidad. La programación continúa este lunes, con nuevas exhibiciones taurinas, dentro de una edición que incorpora un nuevo formato festivo.

Las fiestas han adelantado este año su inicio al sábado y el martes, se celebrará el tradicional Día de les Kintes, una jornada especialmente señalada para los jóvenes de la localidad que contará con una programación diferente y sin exhibiciones taurinas durante la tarde.

La Setmana de Bous continuará durante los próximos días con diferentes propuestas organizadas con la participación de las asociaciones y colectivos locales. El objetivo es mantener el ambiente festivo en las calles y favorecer la participación de vecinos y visitantes en una semana que tiene en la implicación de la sociedad morellana uno de sus principales elementos.

El broche final llegará el domingo 23 de agosto con la actuación de la orquesta Panorama, uno de los grandes atractivos de esta edición. La Panorama llegará a Morella con un gran montaje audiovisual, cuatro tráileres destinados al escenario y un amplio espectáculo. El evento pretende convertirse así en el gran cierre de una semana de fiestas marcada por la participación, con una propuesta capaz de reunir a diferentes generaciones y poner el punto final a las celebraciones de Sant Roc.