Onda presta apoyo a más de 85 vecinos afectados por el incendio para acceder a sus ayudas

El Ayuntamiento de Onda ha atendido ya más de 85 solicitudes a través de la oficina municipal habilitada específicamente para apoyar a los afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó en la tramitación de las distintas líneas de ayudas activadas tras la emergencia.

Desde la puesta en funcionamiento de este servicio, el personal municipal ha ofrecido una atención individualizada a cada vecino afectado, analizando su situación, resolviendo dudas y ayudándole a preparar y presentar la documentación necesaria para poder acceder a las ayudas impulsadas por las diferentes administraciones.

Onda se convirtió así en el primer Ayuntamiento en poner en marcha una oficina específica de estas características tras el incendio con el objetivo de que los afectados pudieran contar desde el primer momento con un punto municipal de referencia al que acudir.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Desde el primer día tuvimos claro que nuestro objetivo es seguir al lado de nuestros vecinos y acompañarlos también en la recuperación”. “Fuimos los primeros en poner en marcha esta oficina al servicio de los vecinos para facilitar al máximo unos trámites que pueden resultar complejos para quien acaba de pasar por una situación así”, ha añadido.

Atención personalizada

La oficina municipal presta atención a vecinos, empresas y titulares de explotaciones agrícolas que hayan sufrido daños a causa del incendio forestal de la Vall d’Uixó, que afectó a parte de la Sierra de Espadán y alcanzó un total de 818 hectáreas del término municipal de Onda. El servicio también está dirigido a quienes necesiten asesoramiento para solicitar las diferentes líneas de apoyo habilitadas tras el incendio.

Además, el Ayuntamiento ofrece asesoramiento a empresarios y autónomos que se vieron afectados por las restricciones derivadas del confinamiento decretado durante la emergencia.

Todas las solicitudes recibidas se gestionan de forma personalizada, analizando las circunstancias particulares y los daños ocasionados en cada caso. De este modo, el personal municipal facilita a los afectados información y acompañamiento sobre la documentación que deben aportar y los trámites que tienen que realizar para acceder a las ayudas disponibles.

La oficina continúa abierta

El Ayuntamiento de Onda recuerda que la oficina municipal continúa abierta y a disposición de cualquier vecino que se haya visto afectado. Las personas interesadas pueden solicitar cita previa, de forma telemática, a través de la web municipal <www.onda.es>.

De este modo, el consistorio mantiene activo el dispositivo de acompañamiento puesto en marcha tras la emergencia, dando continuidad al trabajo desarrollado durante el incendio y reforzando la atención directa a los afectados durante el proceso de recuperación.